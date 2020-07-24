Долар по 30 чи дефолт: що буде з економікою без друку грошей
Рівно 3 тижні минуло з моменту, коли голова Нацбанку Яків Смолій пішов з посади. Він заявив про тиск, вимоги включити "друкарський верстат" і обвалити курс до 30 гривень за долар. То чи чекати такого сценарію після приходу нового директора НБУ – читайте далі.
Чи буде долар по 30
Попри апокаліптичні прогнози, долар в обмінниках на кінець липня коштує 28 гривень. Влада продовжує запевняти, що підстав для різкої девальвації нацвалюти немає.
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В поступовому її просіданні, переконує глава парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, немає нічого страшного. Його колега – керівник іншого комітету Дмитро Наталуха – взагалі називає друк грошей рятівним для економіки України.
"В нас є просто космічний кількасот мільярдний дефіцит бюджету, переважна більшість прогресивних і розвинених країн світу здійснюють те, що називається "кількісне пом'якшення". Вони вливають гроші в економіку, ми замість цього намагаємося взяти в борг, збільшуючи своє боргове навантаження", – сказав голова парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Чому друкувати гроші – небезпечно
Загальний зовнішній борг України дійсно перевищує 40 мільярдів доларів. Але друк грошей однаково не вихід, переконують незалежні експерти. І попри запевняння влади в тому, що таку практику успішно застосовували Китай, США, Німеччина та Ізраїль, в України навпаки – величезний негативний досвід друкування грошей.
Тому коли є заклики – "давайте ми теж зробимо, як в інших країнах", то тут треба мати досвід, як в інших країнах, треба мати законодавство, як в розвинутих країнах. Це річ дуже небезпечна – неконтрольована, масова емісія,
– пояснив ексголова правління "Райффайзен банк Аваль" Володимир Лавренчук.
У економічного погляду, необхідності у запуску "друкарського верстата" немає, переконаний інвестиційний банкір Сергій Фурса. Навіть попри фінансові витрати, пов'язані з коронавірусом, Україна має запас міцності.
"Вже той самий споживчий попит відновився. Роздрібні продажі навіть більші, ніж торік. Тобто ми нормально проходимо кризу і тільки поглибити її можуть такі дії. Неконтрольована емісія закінчується девальвацією і інфляцією", – додав інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Що таке дефолт?Це неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов'язання та інші умови договору позики.
Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.
Чому іноземці тікають з українського ринку
Через нову економічну політику, владі доведеться витрачати резерви Нацбанку, адже гривня вже "падає", а бізнес в очікуванні кризи припиняє інвестувати та наймати працівників.
Вітчизняні експортери притримують валютну виручку, побоюючись, що завтра гривня "ослабне". А іноземці вже тікають з українського ринку, бо пам'ятають приклад Туреччини. Там Ердоган вирішив, що він великий макроекономіст і почав керувати центральним банком – і ліра девальвувала вдвічі.
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"Олігархи, які базуються на українській сировинній економіці, звикли на цьому паразитувати. І постійна девальвація, друк грошей і видача їх через банки своїм хлопцям, їх влаштовувала. Останні 5 років цього не було. Багато спікерів "Слуги народу" бажають повернутися до ситуації, яка була до цього", – сказав Фурса.
Тим часом голова парламентського комітету з економічного розвитку запевняє: поки підстав для паніки немає взагалі. Мовляв, друкарський верстат можуть і не запустити.