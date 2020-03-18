Долари закінчуються: хто врятує Україну?

Серед товарів першої необхідності першим у нас закінчився долар.

Украинцы знают. Если что-то пошло не так, надо покупать гречку, туалетную бумагу и доллары. И на самом деле мало чем отличаются от жителей других стран. И да, пусть в мире не так любят гречку, как в Украине, но туалетную бумагу разметали по всему миру. А спрос на доллары возник во всех странах развивающегося мира, странах третьего мира, куда, увы, и относится Украина. В итоге, с момента начала мирового финансового кризиса под давление попали валюты всех развивающихся рынков. В том числе и Украины.

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Что сейчас двигает курсом?

Ожидания. И опасения. Которые могут перейти в панику. Именно поэтому Нацбанк делает то, за что его ругают. А именно – сглаживает падение курса, каждый день выходя на рынок и предлагая валюту. То, что называют "сжигает резервы". Но надо понимать, что резервы для того и нужны, чтобы использовать их в такие моменты. Они не нужны просто так. Чтобы лежали и мы ими гордились. Резервы – это запас на черный день. И этот черный день наступил.

Ключевое это то, что именно ожидания двигают курс. Экономика еще не дала поводов. Да, все понимают, что будет плохо, но пока это не отразилось на реальных финансовых потоках. Доходы от экспорта все еще стабильны. Цены на товары украинского экспорта еще не улетели вниз вслед за котировками на биржах и нефтью. И оценить как сильно они изменятся пока просто невозможно. Но есть ожидания. И эти ожидания заставляют людей покупать доллары. И именно природа такого спроса не позволяет Нацбанку отойти в сторону, дать гривне упасть на новый равновесный уровень и там уже сдерживать курс. Просто потому, что нового равновесного уровня еще не существует. И если гривне дать начать двигаться быстрее, то это просто повысит градус паники. Что заставит гривну двигаться еще быстрее. И мы можем увидеть снежный ком, который невозможно остановить. Или который остановится очень далеко. Убив при этом кусок экономики, как лавина стирает с лица земли незадачливую деревушку, которая оказалась на ее пути.

Отдельная тема – кто покупает?

Политологи в телевизоре говорят, что это убегают иностранцы. Те самые, что купили наши ОВГЗ в прошлом году. Но это не правда. Доля покупок иностранцев в текущем спросе на доллары мизерная. В основном покупает население и украинский бизнес, который знает, что"сало лучше перепрятать". Свидетельством этого стал, например, дефицит наличного доллара. Который показывает, откуда идет спрос. Иностранцы, продавая ОВГЗ, не нуждались бы в наличке. А вот украинские ребята очень ее любят. В итоге, пиковый спрос на наличный доллара и дневной дефицит, который удалось погасить только новым самолетом наличности. Для сравнения, за последние дни украинское население купило долларов на 300 миллионов долларов, а иностранцы – на 8 млн долларов. Что хорошо видно и по статистике ОВГЗ, которые находятся в собственности тех самых иностранцев. Они не меняются. Почему? Потому что чтобы продать нужен кто-то, кто готов купить. А таких просто нет. Сами же бумаги иностранцы в основном покупали длинные, 2 года, 3-5 и даже 7 лет. В итоге, большая часть из них застряла до погашения. И до совершенно нового курса гривны.

Помогает и то, что в последние годы население уже отчасти привыкло к движениям курса в разные стороны. Что позволяет снизить градус паники на входе. Но не меняет вводные. Особенно не меняет крайне негативные ожидания бизнеса. Который в основном и продолжит толкать национальную валюту вниз. Украинцы за пять рабочих дней купили 2,1 млрд долл., из которых 1,7 млрд купил бизнес, преимущественно для оплаты внешнеэкономических контрактов. И это не рост внешнеэкономической активности, как вы все понимаете. Это ожидания украинского бизнеса. В 2019 году Нацбанк рекордно увеличил свои резервы. И курс двигали не нерезиденты, а внутренние игроки. Которые поверили в светлое будущее. Потому что НБУ выкупил 7,9 млрд долларов, курс все равно увеличился, а иностранцев в ОВГЗ было всего 4 млрд долларов. Курс двигал украинский бизнес. Своими ожиданиями. И сейчас ожидания развернулись. И, конечно, можно обвинить во всем Нацбанк. Но это не сильно поможет решить реальную проблему.

Что нужно делать?

Ответ один – программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить на движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента – то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся.

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А пока президент думает, пока депутаты боятся, что про них скажут на 1+1, курс будет ползти вверх. Вернее, гривна будет падать вниз. И этот спрос не исчерпается, как исчерпался спрос на туалетную бумагу. Но президент должен сделать все, чтобы наличная гривна сама не стала той самой туалетной бумагой. И для этого сейчас нет экономических причин. Как и для дефолта. Есть только психологические. И политические. И не важно,"кто убил Эрику", важно – кто может убить экономику Украины своей нерешительностью и слабостью.