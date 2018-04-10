Dolce & Gabbana влаштували грандіозне модне шоу: яскраві фото
Італійський дім моди Dolce & Gabbana провів шоу-показ в Нью-Йорку, де відбудеться відкриття нового флагманського бутику бренду.
Так, на вихідних дизайнери Стефано Габбана і Доменіко Дольче влаштували модний марафон, який стартував 6 квітня виставкою ювелірних прикрас Alta Gioielleria в Нью-йоркській публічній бібліотеці і завершився 8 квітня розкісним показом нової осінньо-зимової кутюрної колекції Alta Moda в Лінкольн-центрі.
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Варто додати, що серед моделей була 69-річна Мей Маск – мама винахідника та бізнесмена Ілона Маска.
Джерело: 24 Канал
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