Dolce & Gabbana влаштували грандіозне модне шоу: яскраві фото

Італійський дім моди Dolce & Gabbana провів шоу-показ в Нью-Йорку, де відбудеться відкриття нового флагманського бутику бренду.

Так, на вихідних дизайнери Стефано Габбана і Доменіко Дольче влаштували модний марафон, який стартував 6 квітня виставкою ювелірних прикрас Alta Gioielleria в Нью-йоркській публічній бібліотеці і завершився 8 квітня розкісним показом нової осінньо-зимової кутюрної колекції Alta Moda в Лінкольн-центрі.

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Варто додати, що серед моделей була 69-річна Мей Маск – мама винахідника та бізнесмена Ілона Маска.

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 8 Кві 2018 р. о 8:18 PDT

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 8 Кві 2018 р. о 9:44 PDT

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 9 Кві 2018 р. о 8:53 PDT

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 8 Кві 2018 р. о 12:06 PDT