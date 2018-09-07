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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Доленосні дні для України, – швейцарське видання про візит місії МВФ у Київ

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Україна не може дозволити собі зазнати невдачі в питанні отримання нового траншу від МФВ
Україна не може дозволити собі зазнати невдачі в питанні отримання нового траншу від МФВ / Фото з відкритих мереж

У Київ прибула делегація з Міжнародного валютного фонду: протягом наступних двох тижнів український уряд повинен ухвалити угоду з експертами МВФ для того, щоб країна все-таки змогла отримати чергову фінансову допомогу.

Тому наступні 14 днів для України – доленосні, пише Neue Zürcher Zeitung.

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Незважаючи на те, що із 2014 року Україна "перебуває під захистом" Міжнародного валютного фонду, останні півтора року МВФ не надає Києву кредитів, оскільки український уряд не проводить реформи, про які домовився з Фондом, зауважує видання.

Наразі ситуація для українських політиків критична. Фінансові ринки лихоманить, і це ускладнює їхнє (чиновників – "24") становище. У Києві нервують. Україна вразлива, оскільки в найближчі місяці вона повинна виплатити значну частину зовнішнього боргу,
– йдеться у статті.

Багатьом українським політикам тепер доведеться врешті взятися за розв'язання нагальних проблем. Йдеться про такі питання, як ціна на газ, боротьба з корупцією і бюджетно-фінансова дисципліна, перераховує швейцарська газета. Нова угода Києва з Міжнародним валютним фондом "поки ще не готова, і зазнати невдачі у цьому питанні Україна, з економічної точки зору, собі дозволити не може", констатує автор публікації.

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Зазначимо, що представники Фонду пробудуть в Україні до 19 вересня. За цей час експерти МФВ мають перевірити, як уряд та парламент виконували домовленості. Від висновків інспекторів залежить, чи надасть МВФ Україні п'ятий транш фінансової допомоги у розмірі 2 мільярдів доларів.

Теги: Новини політики Новини України МВФ Транш МВФ
Джерело: 24 Канал
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