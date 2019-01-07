Долгополов продовжив падіння в рейтингу ATP

В оновленому рейтингу ATP відбулися істотні зміни позицій відразу декількох українських тенісистів.

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський відтепер займає 133 рядок. Сергій добився прогресу на одну сходинку.

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Стаховського підтримав Артем Смирнов, який тепер займає 528 місце в рейтингу ATP.

Найбільший регрес в оновленому списку показав Олександр Долгополов, який втративши цілих 35 позицій, опустився на 295 місце.

Перша десятка найкращих тенісистів світу змін не зазнала. Надалі лідирує Новак Джоковіч, друге місце в Рафаеля Надаля. Трійку замикає легендарний Роджер Федерер.

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