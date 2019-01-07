Долгополов продовжив падіння в рейтингу ATP
В оновленому рейтингу ATP відбулися істотні зміни позицій відразу декількох українських тенісистів.
Найкращий український тенісист Сергій Стаховський відтепер займає 133 рядок. Сергій добився прогресу на одну сходинку.
Читайте також: Українки Цуренко та Костюк встановили особистий рекорд у світовому рейтингу
Стаховського підтримав Артем Смирнов, який тепер займає 528 місце в рейтингу ATP.
Найбільший регрес в оновленому списку показав Олександр Долгополов, який втративши цілих 35 позицій, опустився на 295 місце.
Перша десятка найкращих тенісистів світу змін не зазнала. Надалі лідирує Новак Джоковіч, друге місце в Рафаеля Надаля. Трійку замикає легендарний Роджер Федерер.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
Блохін: Футболісти більше думають про Євро-2012, ніж про преміальні8 червня 2012 , 08:45
NASCAR: Кайл Буш вирвав перемогу на останньому колі26 березня 2013 , 09:57
UFI поверне українцям гроші за квитки28 вересня 2013 , 14:15
Конте тричі чемпіон - Зідана чекають на заміну12 травня 2014 , 13:19