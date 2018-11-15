Долгополов взяв участь у стильній фотосесії: фото
Український тенісист Олександр Долгополов спробував себе в ролі фотомоделі.
Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов знявся у стильній фотосесії. На знімках у декількох образах він позує на тлі дорогого спортивного автомобіля, інформує Xsport.
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Відзначимо, що 30-річний тенісист займає 299-ий рядок у рейтингу ATP.
Олександр Долгополов (Фото: jetsetter.ua)
Джерело: 24 Канал
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