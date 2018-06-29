Долгополов знявся з участі в Wimbledon

Український тенісист Олександр Долгополов, який в понеділок, 2 липня, мав розпочати виступ в основній сітці Wimbledon, вирішив знятися з турніру.

Про це повідомляє видання xsport.ua. Зазначається, що місце українця займе представник Італії Сімоне Болеллі, який у першому колі зіграє проти уругвайця Пабло Куеваса.

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Варто зазначити, що поки офіційної інформації на сайті Wimbledon немає, і Долгополов значиться серед учасників.

Нагадаємо, Долгополов не виходив на корт з 14 травня, коли він на турнірі у Римі програв Новаку Джоковичу в першому колі.

До слова, у 2017 році Долгополов не дограв матч першого кола Wimbledon проти Роджера Федерера через травму.