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      Доля хоробрих – війна за мир: завоював золото на Іграх Героїв – і знову пішов на фронт

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      Головний сержант Сергій Улетінков
      Головний сержант Сергій Улетінков / Фото автора

      Головний сержант 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, народний герой України Сергій Улетінков подолав пішки 86 км за 19 годин і 47 хвилин і отримав золото у Шотландії на міжнародних Іграх Героїв – змаганні для військовослужбовців, поранених у бою.

      Чоловік скромно уточняє, що для отримання нагороди треба було не випередити всіх, а подолати дистанцію за певний час. Адже учасники боролися не один з одним, а кожен сам із собою. Інша справа, що такий результат – практично недосяжний для більшості молодих спецпризначенців. Проте, ані вік, ані поранення, ані болото і гори Шотландії не стали перешкодою на шляху до мети. Сергій Улетінков – воїн миротворець, справжній патріот України і просто не міг представити нашу державу по-іншому.

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      За спиною чоловіка дві ротації у миротворчих місіях, де також доводилося не солодко. Та справжня війна за мир у його житті почалася 2014 року на сході України. Він пройшов із 30-ю окремою механізованою бригадою всі важкі бойові епізоди. Коли ж під час жорсткої перестрілки з підрозділом російських окупантів на середній дистанції ворог застосував міномети – воїну не пощастило. Міна розірвалася поруч, забравши значну частину зору та кісткової тканини черепа. Здавалося, можна впасти у відчай і взятися за чарку, проте старшина знайшов сили і після 7-місячної реабілітації звернувся до президента з проханням про дозвіл продовжити службу. Після цього випадку всім українським воїнам, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, дозволили повертатися за рішенням командирів частин.

      Сьогодні головний сержант батальйону знову у справі. Він ніколи її і не покидав, адже мир на рідній землі ще не настав, а отже є робота для миротворця. Сергій багато часу проводить на позиціях, дає поради молодшим побратимам і не цурається сказати своє вагоме слово окупантам, якщо трапляється вогневий контакт.


      Головний сержант Сергій Улетінков з побратимами / Фото автора

      З нагоди Дня українських миротворців Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олекснадр Сирський особисто нагородив старшину Сергія Улетінкова грошовою премією. Не тому, що як учасник миротворчих місій добре розуміє, чого коштує захист миру зі зброєю в руках, як на чужій землі, так і на своїй. А тому, що таких людей як Сергій повинні знати. Вони – золотий фонд української нації. Ті, хто через свою скромність самі не завжди розуміють власну ціну. А значить, тим більше повинні відчувати повагу й підтримку і керівництва на всіх рівнях, і людей, заради яких щоденно ризикують життям.

      Олекснадр Сирський і Сергій Улетінков
      Головний сержант Сергій Улетінков та командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олекснадр Сирський / Фото автора

      Адже саме такі люди, як Сергій повернуть мирне небо над нашим українським Донбасом та синьо-жовті прапори над Кримом.

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      Автор: Володимир Патола
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Публікації Нагороди Олександр Сирський
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