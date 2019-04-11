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      Доля нормандського формату: у Росії чекають на результати виборів в Україні

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      У Росії заявили, що доля "нормандського формату" залежить від результатів виборів президента в Україні
      У Росії заявили, що доля "нормандського формату" залежить від результатів виборів президента в Україні / Getty Images

      У Росії вважають, що майбутнє перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі у "нормандському форматі" за участю лідерів Росії, України, Франції та Німеччини залежатиме від остаточних результатів українських президентських виборів.

      Як наголосив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, підсумки голосування, яке пройде 21 квітня, будуть визначальними щодо цього питання, пише ТАСС.

      Читайте також: Зеленський чи Порошенко: які шанси на активізацію переговорів щодо Донбасу?

      Треба почекати 21 квітня та не дуже захоплюватися ворожінням на кавовій гущі. Підсумки голосування багато в чому визначать, чи буде прискорення в цьому процесі, чи буде сам процес більш субстантивним і результативним,
      – зауважив він.

      Крім того, представник МЗС Росії не виключає що нормандський формат знову може повернутися "до того млявого безрезультатного обговорення", яке нібито "було властивим для позиції української сторони упродовж останніх років".

      У середині січня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, запропонував Росії організувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Україні, зі свого боку, заявила, що є готовою до проведення "нормандської зустрічі", але за умови, що вона буде "зорієнтованою на результат".

      За підсумками голосування щодо обрання нового Президента України, яке відбулося 31 березня, перемогу здобув шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський (30,24%), а другу сходинку посів чинний український гарант Петро Прошенко (15,95%). Оскільки жоден із кандидатів не подолав бар’єр у 50%, ЦВК оголосив про проведення другого туру президентський виборів.

       

      Що таке Нормандський формат? Це тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше його було запроваджено 6 червня 2014 року. Головною темою нормандського формату є вирішення збройного конфлікту на Донбасі.
      Назва формату походить від зустрічі очільників зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

      чисправді сьогодні нормандський формат переживає проблеми: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандський формат
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