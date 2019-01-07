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      "Вдома було б краще, але й тут ми – вдома": вітання з Різдвом від бійців на передовій

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      На Донбасі обстріли далі фіксують щодня, попри оголошене вкотре перемир'я. Авдіївська промзона не чула тиші навіть добу: бойовики не знають ані свят, ані вихідних. І на Різдво вони почали стріляти серед білого дня. Свідками обстрілу стали і журналісти 24 каналу.

      Попри свято, проросійські бойовики – захисники православ'я, як вони самі про себе кажуть – відкривають вогонь вдень. І це – Звичайні будні околиць Авдіївки.

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      Під звуки вибухів військовослужбовець ЗСУ "Штурман" коментує: "Чуєте? От так вітають нас із Різдвом". Вороги відкривають вогонь одразу з декількох сторін, під прикриттям кулеметів "працює" ворожий снайпер. Нещодавно в Мінську домовились про "Новорічне перемир'я", але домовленість залишилася на папері.

      Яке перемир'я? Бодай зміни такої не було, щоб не стріляли. Перемир'я – воно хіба для тих, хто вдома сидить,
      – пояснив військовослужбовець ЗСУ "Каспер"

      Проросійські бойовики практично впритул розташувалися до Авдіївської промислової зони. Відстані між позиціями українських захисників та ворога – мінімальні. Журналісти 24 каналу дислокувалися на одну з найнебезпечніших позицій, де прострілюється все – тому треба дуже швидко рухатися. Тут до позицій ворога – менш, ніж 50 метрів. Вочевидь, бойовики помічають рух на позиціях, тому знову відкривають вогонь. Щоб прикрити рух знімальної групи, українські солдати відкрили вогонь у відповідь.

      ЗСУ
      Бодай зміни такої не було, щоб не стріляли, – "Штурман"

      Ось так святкують Різдво на передовій Авдіївської "промки". "Штурман", який воює із самого початку війни, волів би на свята бути в іншому місці, але захищати Україну потрібно тут і зараз.

      Вдома було б краще. Але й тут ми – вдома. Ніхто не рюмсає. Усі готові захищати Батьківщину до кінця,
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ "Штурман".

      Зв'язатись із сім'єю тут особливої змоги немає, адже мобільні не ловлять мережу. З допомогою ЗМІ – чи не єдина можливість передати привіт родинам в цей святковий день. "Мамо, Альоно, Ангеліно, усі – вітаю з минулими святами, і майбутніми", – передав вітання "Каспер".

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      Тут ніхто не піде святкувати, адже на війні немає свят та вихідних. Бійці вкотре виконають свій обов'язок, щоб на мирній території українці могли спокійно зустріти Різдво.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Різдво
      Джерело: 24 канал
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