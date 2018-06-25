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Домашні рецепти коктейлів для схуднення: прості рецепти

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Домашні рецепти коктейлів для схуднення
Домашні рецепти коктейлів для схуднення / Фото з відкритих джерел

Відомо, що для того, щоб схуднути, або підтримувати своє тіло здоровим, потрібно вживати достатню кількість рідини. Для цього необов'язково пити воду. У домашніх умовах можна швидко приготувати смачні і корисні коктейлі, які легко допоможуть позбутися від зайвих сантиметрів.

Рецепти напоїв для схуднення:

Коктейль з корицею, яблуком і вівсянкою

Як відомо, кефір покращує травлення, кориця корисна для зниження рівня цукру у крові, а вівсянка з яблуком допоможе довше залишатися ситим.

Інгредієнти: 1 стакан кефіру, 2 столових ложки вівсяних пластівців, ½ зеленого яблука, ½ ложки меленої кориці.

Для приготування усі складові збити блендером до утворення однорідної маси.

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Коктейлі для схуднення з імбиром і медом

Імбир – найефективніший спосіб схуднути, адже він прискорює обмін речовин і сприяє очищенню організму.

Інгредієнти: 2 л води, 3 столові ложки натертого імбиру (можна разом з шкіркою), 1 лимон, 1 столова ложка меленої кориці, 3 столові ложки меду, 2 гілочки м'яти.

Для приготування потрібно порізати лимон поріжте на дрібні шматочки і залити холодною водою. До цього додати імбир, мед, корицю і м'яту. Залиште настоюватися пару годин.

Коктейль зі шпинатом, ківі і бананом

У шпинаті є величезна кількість клітковини, а ківі знижує рівень холестерину в крові. А банан також покращує травлення.

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Інгредієнти: 1 склянка свіжого шпинату, 1 ківі, 1 банан, 1 стакан води.

Рецепт приготування: поріжте ківі на дрібні шматочки (від шкірки можна не очищати) та почистьте банан.

Збивайте шпинат, ківі, банан і воду блендером до утворення однорідної маси.

Коктейль із грейпфрутом

Грейпфрут – чудовий жироспалювач. Він багатий антиоксидантами і клітковиною.

Інгредієнти: 1 грейпфрут, 2 склянки шматочків свіжого або замороженого ананаса, ⅓ склянки грецького йогурту, 1 скибочка свіжого імбиру.

Рецепт приготування: почистьте грейпфрут від шкірки, вийміть кісточки.

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Збивайте грейпфрут, ананас, йогурт і імбир блендером до утворення однорідної маси.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Дієти Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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