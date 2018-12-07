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      Домашній бізнес: як перетворити хобі у джерело прибутку

      Економіка 24 379 Читать новость на русском

      Дитячий психолог за освітою та мати трьох дітей у власному будинку облаштувала сироварню, готову продукцію з якої продає через інтернет. Тепер улюблене хобі, яке приносило задоволення, стало джерелом додаткового заробітку.

      Починати власну справу Ользі Білоус було важко, але тепер її продукція іде нарозхват.

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      Виручені гроші сім'я вкладає в ремонт оселі. З часом планують розширювати виробництво.

      Ми робили не одну спробу. Не вдавалося, але ми пробували знову і знову. Зіпсували стільки молока, що й згадувати не хочеться. Та поруч з тим було й те, що вдавалося. І ось за чотири місяці сформувався ідеальний сир,
      – розповіла Ольга.

      А от 15-річна школярка Анастасія після уроків чаклує на кухні. Дівчина випікає торти на замовлення. Ласунка з дитинства, Анастасія завжди мріяла створювати кулінарні шедеври.


      15-річна Анастасія створює солодкі кулінарні шедеври, які продає через інтернет

      Пекарському мистецтву Анастасія вчилася на спеціальних курсах. Тепер оригінальні вироби реалізує через соціальні мережі. "Не скажу, що тепер це хобі. Адже я визначилася, що кулінарія стане моєю майбутньою професією. Я і зараз її сприймаю як професію. І хоч поки заробляю тільки в домашніх умовах, та згодом відкрию власну кондитерську",– пояснила Анастасія.

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      Фахівці-економісти впевнені, що завдяки Анастасії, Ользі та іншим ентузіастам і тримається наша економіка. Їхні наполегливість та завзяття – запорука успішного бізнесу. Вони не чекають дотацій чи допомоги, не вимагають особливих правил та привілеїв, а самостійно реалізують ідеї та створюють власний продукт.

      "Спочатку є ідея, потім вона формується у стартап, який згодом стає маленьким підприємницьким проектом. А потім маленькою компанією. А потім великою. Чим більше буде таких проектів тим більше буде можливостей для розвитку нашої країни,
      – наголосив економіст Ігор Гарбарук. 

      Економісти кажуть, що від ідеї до великого бізнесу – шлях тернистий. Та головне – мати бажання.

      Теги: Бізнес Економіка 24
      Джерело: 24 канал
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