Домашня пастка: на Харківщині дитина не могла вийти з квартири
Джерело:ДСНС Харківщини
У селищі Високий на Харківщині дитина застрягла у квартирі. Вона не могла самостійно відчинити двері. На місце викликали рятувальників.
Рятувальникам вдалося потрапити у квартиру через вікно. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Дитина не змогла вийти сама
До працівників ДСНС надійшло повідомлення зранку 3 жовтня. Зазначалося, що дитина не може вийти з квартири, бо їй не вдається відчинити двері.
На місце одразу прибули рятувальники. Вони потрапили в житло драбиною через вікно. Тоді спеціалісти відчинили двері.
Дитина не змогла самостійно відчинити двері у квартирі / Фото ДСНС
Чому дитина не змогла вийти самостійно – не повідомляють. Ймовірно, двері заклинило або ж їх зачинили дорослі.