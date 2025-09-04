Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ, передає 24 Канал. Держава фактично узаконила домашнє насилля.
Що радять дружинам окупантів?
Дружин російських військовослужбовців попереджають – чоловіки переживають великий стрес, тож варто спробувати поставити себе на їхнє місце. Окрім того, жертвам насилля радять "не виносити все на публіку", адже відповідні пости в соцмережах можуть зруйнувати кар'єру в армії.
Замість захисту жертв держава фактично узаконила домашній терор, навчаючи дружин окупантів, як правильно страждати,
– пишуть опозиціонери.
Також у листівках є практичні поради – маскувати побої косметикою та уникати яскравих кольорів у зовнішності, що могло б "спровокувати чоловіка на нові спалахи агресії".
Росіянкам пропонують проаналізувати свою поведінку й попросити пробачення.
Листівка-пам'ятка для дружин окупантів / Фото з росЗМІ
"Подвиги" так званих "героїв СВО": останні новини
- У селі Покрово-Марфіно Тамбовської області учасник війни з Україною вбив 40-річну жінку на очах у її 9-річної доньки. Зловмисник якраз приїхав у відпустку з так званої "СВО". Сусіди та родичі загиблої побоюються, що він може уникнути відповідальності, оскільки є військовослужбовцем.
- У Волгоградській області ветеран загарбницької війни проти України вбив федерального суддю Василя Ветлугіна через ревнощі до своєї дружини. Злочинець нібито підстеріг чиновника поблизу будівлі суду, а потім розстріляв із "Сайги", відрізав статевий орган, вклав його жертві до рота та встромив ніж в око.
- У Ростові-на-Дону 60-річний військовий зарізав свого 32-річного "товариша по службі" під час сварки в стані алкогольного сп'яніння.