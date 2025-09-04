Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ, передає 24 Канал. Держава фактично узаконила домашнє насилля.

Дивіться також Змалечку готують до вбивств: у Росії для дітей з 8 років провели військовий вишкіл

Що радять дружинам окупантів?

Дружин російських військовослужбовців попереджають – чоловіки переживають великий стрес, тож варто спробувати поставити себе на їхнє місце. Окрім того, жертвам насилля радять "не виносити все на публіку", адже відповідні пости в соцмережах можуть зруйнувати кар'єру в армії.

Замість захисту жертв держава фактично узаконила домашній терор, навчаючи дружин окупантів, як правильно страждати,

– пишуть опозиціонери.

Також у листівках є практичні поради – маскувати побої косметикою та уникати яскравих кольорів у зовнішності, що могло б "спровокувати чоловіка на нові спалахи агресії".

Росіянкам пропонують проаналізувати свою поведінку й попросити пробачення.

Листівка-пам'ятка для дружин окупантів / Фото з росЗМІ

"Подвиги" так званих "героїв СВО": останні новини