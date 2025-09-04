У Росії спостерігають сплеск кількості злочинів так званих "героїв СВО". На фоні цього жінкам почали роздавати інструкції на тему "Що робити, якщо чоловік мене б'є".

Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ, передає 24 Канал. Держава фактично узаконила домашнє насилля.

Дивіться також Змалечку готують до вбивств: у Росії для дітей з 8 років провели військовий вишкіл

Що радять дружинам окупантів?

Дружин російських військовослужбовців попереджають – чоловіки переживають великий стрес, тож варто спробувати поставити себе на їхнє місце. Окрім того, жертвам насилля радять "не виносити все на публіку", адже відповідні пости в соцмережах можуть зруйнувати кар'єру в армії.

Замість захисту жертв держава фактично узаконила домашній терор, навчаючи дружин окупантів, як правильно страждати,

– пишуть опозиціонери.

Також у листівках є практичні поради – маскувати побої косметикою та уникати яскравих кольорів у зовнішності, що могло б "спровокувати чоловіка на нові спалахи агресії".

Росіянкам пропонують проаналізувати свою поведінку й попросити пробачення.

Листівка-пам'ятка для дружин окупантів / Фото з росЗМІ

"Подвиги" так званих "героїв СВО": останні новини