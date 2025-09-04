"Замазуй синці та терпи": для дружин російських військових створили "пам'ятку"
- У Росії спостерігають збільшення кількості скоєних військовими злочинів, тож для їхніх дружин роздають листівки-пам'ятки.
- Держава фактично узаконила домашнє насилля, радячи жінкам приховувати побої та не провокувати чоловіків.
У Росії спостерігають сплеск кількості злочинів так званих "героїв СВО". На фоні цього жінкам почали роздавати інструкції на тему "Що робити, якщо чоловік мене б'є".
Деталі повідомляють опозиційні ЗМІ, передає 24 Канал. Держава фактично узаконила домашнє насилля.
Що радять дружинам окупантів?
Дружин російських військовослужбовців попереджають – чоловіки переживають великий стрес, тож варто спробувати поставити себе на їхнє місце. Окрім того, жертвам насилля радять "не виносити все на публіку", адже відповідні пости в соцмережах можуть зруйнувати кар'єру в армії.
Замість захисту жертв держава фактично узаконила домашній терор, навчаючи дружин окупантів, як правильно страждати,
– пишуть опозиціонери.
Також у листівках є практичні поради – маскувати побої косметикою та уникати яскравих кольорів у зовнішності, що могло б "спровокувати чоловіка на нові спалахи агресії".
Росіянкам пропонують проаналізувати свою поведінку й попросити пробачення.
"Подвиги" так званих "героїв СВО": останні новини
- У селі Покрово-Марфіно Тамбовської області учасник війни з Україною вбив 40-річну жінку на очах у її 9-річної доньки. Зловмисник якраз приїхав у відпустку з так званої "СВО". Сусіди та родичі загиблої побоюються, що він може уникнути відповідальності, оскільки є військовослужбовцем.
- У Волгоградській області ветеран загарбницької війни проти України вбив федерального суддю Василя Ветлугіна через ревнощі до своєї дружини. Злочинець нібито підстеріг чиновника поблизу будівлі суду, а потім розстріляв із "Сайги", відрізав статевий орган, вклав його жертві до рота та встромив ніж в око.
- У Ростові-на-Дону 60-річний військовий зарізав свого 32-річного "товариша по службі" під час сварки в стані алкогольного сп'яніння.