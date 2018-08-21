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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Домашнє насилля та арсенал зброї: сусіди харківського стрілка розповіли деталі його життя

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У поліції оголосили нові подробиці скандальної стрілянини в Харкові. Стрільцем біля Харківської мерії виявився 47-річний безробітний слюсар Олександр Поярков. У травні через невиплату зарплати він звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію.

Сусідка Олександра Андріївна, яка жила в одному будинку з Олександром Поярковим, знала його більше ніж 10 років. Вона була знайома з його першою та другою дружиною.

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"Першу дружину звали Світлана, вони розійшлися через те, що він пив. Він її бив, навіть з ножем за нею бігав", – розповіла сусідка.

Про другий шлюб сусіди говорять, як про тихий та навіть замкнутий. Не чули ані сварок, ані пиятики. У неділю ж близько 11 ночі їх переполошили звуки, схожі на постріли. Виявилося, що саме в цей час чоловік розстріляв свою дружину.

За словами начальника Нацполіції Харківської області Олега Беха, у жінки були вогнепальні поранення в ліве око, щелепу, шию та на передпліччі. Вона закривалася руками, коли він стріляв. Вбита 41-річна Наталя працювала в магазині, була ввічливою та спокійною. Її тіло у спальні знайшли родичі.

Родичі їй дзвонили на телефон, а вона довго не відповідала. Вони захвилювалися та приїхали. Зайшовши в квартиру, побачили труп,
– доповнила сусідка.

У поліції говорять: жінка хотіла розлучення, бо чоловік звільнився з роботи і почав пити. До всього у екс-снайпера, що проходив службу ще за радянських часів. У будинку, де він мешкав, правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї: це гвинтівка з прицілом, пістолети кустарного виробництва і 750 набоїв.

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Окрім того знайшли навіть професійний станок для виготовлення зброї. Він стояв у спальні, накритий ковдрою. До оселі прибули про всяк випадок і вибухотехніки, вони перевірять територію та будинок, чи не лишилося якихось вибухових небезпечних предметів.

Зараз у поліції переконані: після вбивства дружини чоловік безцільно пішки пішов містом. Те, що саме він і напав на харківську мерію, вже підтвердили докази - однакові гільзи і під адмінбудівлею, і в оселі Пояркова.

Він після скоєння злочину відносно своєї дружини вийшов з дому, і переміщаючись по місту, підійшов до міської ради, мабуть, умисел виник неочікувано,
– заявив Бех.

Зараз це основна версія у слідства – патрульний і охоронець стали випадковими жертвами чоловіка. Працівник мерії наразі в реанімації, його стан за ніч не погіршився. А із харківським патрульним колеги та родина буде прощатися 22 серпня.

Теги: Новини України Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Поліція Алкоголь
Джерело: 24 канал
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