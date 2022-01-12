Про подію стало відомо 11 січня. За інформацією російських ЗМІ, Зеленський відпочивав у Домінікані з дружиною, і там його спіткав інсульт.

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Михайло Зеленський помер у Домінікані: що відомо про подію та причину смерті

На 47 році життя помер російський журналіст і телеведучий Михайло Зеленський. Про це повідомили низка росЗМІ з посиланням на заступника керівника каналу "Россия-Культура" Олександра Єфимовича та посольство Росії у Домінікані.

Саме там росіянин і помер. У Домінікані Зеленський перебував на відпочинку з дружиною.

Попередньо, причина смерті – інсульт (як написали у BAZA). Зеленського встигли доправити до лікарні ще живого, але допомога лікарів не врятувала йому життя.

Михайло Зеленський – журналіст і пропагандист Росії

Михайло Зеленський народився 7 вересня 1975 року в Москві. На телебаченні працює з кінця 1990-х. З 2006 по 2013 рік був ведучим на чи не головних рупорах кремлівської пропаганди "Россия 24" та "Россия 1".

Після того політичні передачі не вів – пішов на канал "Культура", а проте пропагандою російських наративів відзначився.

Зокрема, Михайло Зеленський з 2015 року займався проєктом "Бессмертный полк" і закликав росіян виходити на масові акції з "портретами дідів", які воювали в "Великой Отечественной".

Зверніть увагу: російський журналіст Михайло Зеленський і Президент України Володимир Зеленський – не родичі. Хоча чутки про їхній "братній звязок" активно гуляли мережею та жовтою пресою у 2019 році.

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