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      Домінування "Шахтаря": визначилися найдорожчі гравці УПЛ

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      Ісмаїлі – найдорожчий футболіст УПЛ
      Ісмаїлі – найдорожчий футболіст УПЛ

      Відомий аналітичний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів з чемпіонату України.

      Станом на 11 грудня 2018 року найдорожчим гравцем УПЛ є футболіст "Шахтаря" Ісмаїлі. Трансферна вартість його досягла 18 мільйонів євро. Це на 7 більше, в порівнянні з літнім оновленням.

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      На другому місці розташувався капітан "гірників" Тайсон – 13 мільйонів євро (+2 млн). Замикає топ-3 Марлос. Він став найдорожчим українцем – 11 мільйонів євро. Його трансферна вартість не змінюється вже рік.

      Тараса Степаненка та Віктора Циганкова оцінили в 10 мільйонів євро. Трансферна вартість капітана "Динамо" зросла на 2 мільйони. Зросла ціна і на Майкона, якого зараз оцінюють у 8 мільйонів євро (+ 1,5 млн). Трансферна вартість Ярослава Ракицького впала з 8,5 до 7,5 мільйонів євро.

      Беньяміна Вербича, Віктора Коваленко і Фернандо оцінили в 5,5 мільйона євро. Вербич і Коваленко додали в ціні 1 мільйон.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт УПЛ Шахтар Динамо
      Джерело: 24 Канал
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