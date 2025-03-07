Трамп погрожує Росії масштабними санкціями, якщо та не сяде за стіл переговорів

Дональд Трамп виклав допис, в якому звернувся і до України, і до Росії. Цього разу він назвав важелі впливу, які може використати проти Росії.

Деталі передає 24 Канал.

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Що Трамп написав про санкції проти Росії

Допис президента США досить короткий.

Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "тисне" на Україну на полі бою, я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню й остаточної угоди про мирне врегулювання,

– мовиться в повідомленні.

Наприкінці Трамп звернувся до Росії та України.

"Сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую!!!" – висловився він.

Таким чином Трамп нібито став на бік України – принаймні назвав, які важелі впливу задіє щодо Росії. Раніше його адміністрація обіцяла тиск на обидві сторони у війні. Але поки що українці бачили тільки погрози в бік Києва та закручування гайок, як-от позбавлення України розвідувальних даних, відмова у військовій допомозі тощо.

Водночас він негативно висловився щодо України. І його твердження не зовсім правдиве. Звісно, росіяни просуваються. Та це не означає, що Сили оборони не проводять контратаки та не повертають собі втрачені позиції.