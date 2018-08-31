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Дональд Трамп має намір відвідати Ірландію у листопаді

11 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / bbc

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відвідає Ірландію у листопаді 2018 року. Це буде перший візит президента США до країни з 2016 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковані. 

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Зазначається, що Трамп повинен відвідати Париж, щоб взяти участь у святкових заходах 11 листопада, присвячених 100-річчю перемир'я, яким закінчилася Перша Світова війна.

Президент США має власний гольф-курорт у графстві Клер в Ірландії, Трамп Дунбек, який він купив у лютому 2014 року.

Президент Трамп відвідає Ірландію у листопаді. Президент США завжди вітається в Ірландії. Наші країни мають сильні історичні, економічні, культурні та сімейні зв'язки. Підтримка цих зв'язків є головним пріоритетом,
– заявив Саймон Ковані.

Жодних дат та інформації щодо маршруту до Ірландії президента США наразі невідомі.

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Ірландія Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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