Дональд Трамп має намір відвідати Ірландію у листопаді

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відвідає Ірландію у листопаді 2018 року. Це буде перший візит президента США до країни з 2016 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковані.

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Зазначається, що Трамп повинен відвідати Париж, щоб взяти участь у святкових заходах 11 листопада, присвячених 100-річчю перемир'я, яким закінчилася Перша Світова війна.

Президент США має власний гольф-курорт у графстві Клер в Ірландії, Трамп Дунбек, який він купив у лютому 2014 року.

Президент Трамп відвідає Ірландію у листопаді. Президент США завжди вітається в Ірландії. Наші країни мають сильні історичні, економічні, культурні та сімейні зв'язки. Підтримка цих зв'язків є головним пріоритетом,

– заявив Саймон Ковані.

Жодних дат та інформації щодо маршруту до Ірландії президента США наразі невідомі.