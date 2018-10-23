Дональд Трамп може призначити послом у ПАР дизайнерку сумок і членкиню свого гольф-клубу

Кажуть, що президента США Дональда Трампа сварити не варто. Насправді, мовляв, він розумний, далекоглядний і серйозний політичний лідер. Утім, через деякі його вчинки вірити у подібні твердження все важче.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, одна із найбільш вагомих країн Африки – Південно-Африканська Республіка. А це означає, що послом США у цій країні повинен бути тямущий дипломат, професіонал із досвідом і значним рівнем ерудиції та знань про Африку, місцевих мешканців, звичаї, традиції, економіку, політику тощо. Втім, Дональд Трамп, очевидно, так не вважає.

Він зібрався відправити послом у ПАР Лану Маркс. Так, вона народилась і провела дитинство на півдні Африки. Але зараз цю жінку з батьківщиною нічого не пов'язує. Вона – дизайнер розкішних сумок з цінником від 10 тисяч доларів за штучку. А, ще вона має інтернет-магазин, де ці сумки продає. От і все,

– повідомив журналіст.

І додав: "Єдина її заслуга перед США – членство у флоридському гольф-клубі Мар-о-Лаго, засновником якого є Дональд Трамп".



Лана Маркс: від дизайнера сумок – до посла у ПАР

Отже, як підсумував Іван Яковина, ця історія яскраво свідчить, як президент США приймає рішення, і для Америки це – просто біда.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 22 жовтня 2018 року