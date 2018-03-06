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Дональд Трамп публічно образив свою дружину: деталі скандального інциденту

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Дональд Трамп привселюдно образив Меланію
Дональд Трамп привселюдно образив Меланію

Президент США Дональд Трамп при журналістах образив свою дружину Меланію, заявивши, що вона може покинути Білий дім.

Про це повідомляє журнал Elle.

Скандальну заяву Дональд Трамп озвучив під час традиційного святкування річниці найстарішого в США клубу журналістів The Gridiron, який зібрав американську еліту в 133 раз.

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У невимушеній атмосфері глава Білого дому жартував з представниками ЗМІ. Однак після порушеного питання про імпічмент у Дональда Трампа змінився настрій.

Майк (віце-президент США Майк Пенс, – ред.) робить величезну роботу. Разом з тим, його успіх турбує мене. Чомусь щоранку він питає, чи не оголосили мені ще імпічмент,
– невдало пожартував Дональд Трамп, натякаючи про зазіхання на його крісло.

Згодом Президент США прокоментував звільнення високопосадовців Білого дому, зазначивши, що Меланія Трамп може стати наступною, хто покине президентський будинок.

"Так багато людей покидає Білий дім. Тепер всі питають, хто піде наступний – старший радник Стів Міллер чи Меланія?" – образливо підкреслив Дональд Трамп.

Такі жарти журналісти сприйняли, як публічну образу Меланії Трамп. Хоч у ЗМІ й подейкують про нелегкі стосунки в шлюбі Президента, однак таке висловлення демонструє вкрай зневажливе ставлення до першої леді. Після заяви глави Білого дому Меланія Трамп зніяковіла та продовжувала стояти поруч з чоловіком.

Теги: LifeStyle Новини США Дональд Трамп Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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