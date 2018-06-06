Дональд Трамп виконав бажання Кім Кардашян

Президент США Дональд Трамп виконав прохання телезірки Кім Кардашян про помилування 67-річної афроамериканки Еліс Марі Джонсон, засудженої до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначимо, що із закликом про помилування засудженої жінки Кардашян звернулася до Трампа під час особистої з ним зустрічі 30 травня у Білому домі.

Читайте також: "Ти друга Меланія": соцмережі вибухнули жартами про зустріч Трампа і Кардашян

До слова, Еліс Марі Джонсон була засуджена у 1997 році та наразі відбуває покарання у виправній установі міста Алісвілля у штаті Алабама.

Зауважимо, що з моменту вступу на посаду Трамп підписав 5 актів про помилування.

Додамо, що американський реп-виконавець Каньє Вест влаштував дружині Кім Кардашян скандал через її зустріч з Дональдом Трампом. Репер образився на те, що телезірка не взяла його з собою на зустріч з президентом США.