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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Дональд Трамп виконав бажання Кім Кардашян

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Трамп помилував Еліс Марі Джонсон на прохання Кардашян
Трамп помилував Еліс Марі Джонсон на прохання Кардашян / Колаж 24 канал

Президент США Дональд Трамп виконав прохання телезірки Кім Кардашян про помилування 67-річної афроамериканки Еліс Марі Джонсон, засудженої до довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначимо, що із закликом про помилування засудженої жінки Кардашян звернулася до Трампа під час особистої з ним зустрічі 30 травня у Білому домі.

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До слова, Еліс Марі Джонсон була засуджена у 1997 році та наразі відбуває покарання у виправній установі міста Алісвілля у штаті Алабама.

Зауважимо, що з моменту вступу на посаду Трамп підписав 5 актів про помилування.

Додамо, що американський реп-виконавець Каньє Вест влаштував дружині Кім Кардашян скандал через її зустріч з Дональдом Трампом. Репер образився на те, що телезірка не взяла його з собою на зустріч з президентом США.

 

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Кім Кардашян LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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