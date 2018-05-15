Дональд Трамп закликав китайську компанію ZTE повернутися на ринки смартфонів
Президент США Дональд Трамп заявив, що він особисто буде сприяти якнайшвидшому поверненню компанії ZTE в бізнес. І це при тому, що через владу Сполучених Штатів китайська компанія і була змушена піти на такий радикальний крок.
Дональд Трамп написав у власному акаунті в Twitter, що вони з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном роблять все можливе, щоб ZTE швидше відновила діяльність.
Президент Сі та я разом працюємо, щоб великий китайський виробник телефонів ZTE зміг швидко повернутися в бізнес. Занадто багато робочих місць в Китаї було втрачено. Міністерству торгівлі доручено вирішити це!
– написав глава США
Варто зазначити, що в квітні Міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям, в тому числі Qualcomm і Google, надавати ZTE будь-які апаратні компоненти та програмне забезпечення. Через ці санкцій китайський виробник був змушений зупинити випуск смартфонів і припинити їх продаж.