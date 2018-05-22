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Дональд Трамп знявся в кліпі відомого російського співака Еміна

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Трамп знявся у кліпі Еміна
Трамп знявся у кліпі Еміна / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп став зіркою нового музичного кліпу Got Me Good сина російського олігарха, виконавця Еміна Агаларова (EMIN)

Про це розповів співак відповідаючи на питання шанувальників, передає Газета.Ru.

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За словами співака, йому не довелося довго вмовляти американського президента, адже той моментально погодився брати участь у зйомках кліпу.

"Але він одразу задав одне питання – скільки це займе часу. Я зрозумів, що, якщо я скажу – більше 10 хвилин, він не погодиться", – розповів Емін.

Зазначається, що сцену за участю Трампа зняли і справді за 10 хвилин у конференц-кімнаті готелю Рітц Карлтон в Москві. Сам кліп російського артиста можна буде побачити менше, ніж через місяць.

Тут фігурує і Трамп, і все, що відбувається зараз на політичному полі. Мені здається, це буде найкраще з усього, що я випускав до цього,
– наголосив Емін.

Додамо, Дональд Трамп уже з'являвся в кліпі EMIN. Зокрема, у 2013 році американський лідер разом з учасницями конкурсу "Міс Всесвіт" взяв участь у зйомках музичного відео In Another Life.

Дивіться кліп співака EMIN за участю Трампа на пісню "In Another Life":

 

Хто такий Емін Агаларов (EMIN)? Відомий російський співак і музикант, автор пісень, підприємець, перший віце-президент групи компаній Crocus Group. Син азербайджано-російського олігарха Араза Агаларова. У 2014 році отримав українську премію "YUNA" у номінації "Дует року" за пісню "Смотриш в небо", яку виконав з Світланою Лободою. 

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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