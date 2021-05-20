"Донбас атакують геї": нові перли цинічної пропаганди Росії

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що президент Володимир Зеленський направив на Донбас "колони українських гомосексуалістів". При чому за особистою вказівкою президента США Джо Байдена.

Чтоб вы понимали – это не шутка. Так реально звучит пропаганда на федеральном канале России. Зачем путинские приспешники пугают россиян украинскими гомосексуалистами – читайте далее.

Увага Казанська трагедія: Кремль використовує смерті дітей для власної вигоди

На российских федеральных каналах тема, так называемой, западной содомии и европейского разврата, стоит во главе пропаганды. Россия – уникальная страна хотя бы тем, что смогла объединить гомофобию с ксенофобией.

Реакция Kyiv pride и заявление Скабеевой:

Пропаганда разграничила понятия "наши" и "чужие"

Кремлёвская пропаганда чётко разграничила понятия "наши" и "чужие". Эти "чужие", якобы европейцы и американцы, спят и видят, как бы посягнуть на природные ресурсы России-матушки и з*дницы жителей этой страны.

Кремлевская методичка говорит, что "чужие" хотят извести россиян и собираются воплощать свой коварный план, в том числе с помощью пропаганды гомосексуализма.

Мол, "чужие" таким образом повлияют на умы людей, чтоб у них перестали рождаться дети и в итоге россияне исчезли как нация.

Таким путём ненавистное управление Европы и Америки якобы захватит те "невероятные" природные богатства России, которые руководство Кремля так бережно охраняет. Только не охраняет ли окружение Путина природные ресурсы на самом деле от самих россиян?

Пропаганда "традиционных ценностей" в России

В России последние годы идет активная пропаганда так называемых "традиционных ценностей". В орбите постоянной гомофобии федеральные медиа Путина россиянам преподносят как очевидное, что семья не может состоять из 2 женщин или 2 мужчин. Все, кто не придерживаются подобных взглядов не иначе как враги.

Для врагов Кремль выдумал даже особенный термин – "гейропа". Это страны запада, где очень любят отдыхать богатые россияне, куда они отправляют детей учиться и где с удовольствием покупают себе роскошные виллы.

. Тот же пропагандист Соловьев, который якобы ненавидит "загнивающий Запад", регулярно рассказывает зомбированным людям про русофобию в этой "гейропе", но скрепя зубами все же приобрел себе дорогущую виллу в Италии.

По методичке Кремля, за западными границами России сразу же начинается Содом и Гоморра. Там же всё: педофилия, насильственный гомосексуализм и инцест. А вот Россия – бастион традиционных ценностей.

Увага Окупанти видали монографію про приналежність Донеччини до міфічної Атлантиди: відео

Владелец виллы в Италии – пропагандист Соловьев и ему подобные – такими ужасными историями делают услугу населению, которое обворовал Путин. Ужасные истории про "гейропу" помогают держать людей в стойле и менее болезненно отказываться от слишком дорогого для них отдыха в западных странах. Как бы, они не едут туда не потому что денег нет, а потому что там всякие "гейства происходят".

Мысль можно сжать до трёх предложений. За российской границей начинается "гейропа" – раз. А вот в России правильные традиции – два. Путин защищает наши задницы от гей–атак, которые постоянно идут на Россию и её ресурсы – три.

Европа может лишить Россию моральной невинности

Оказывается, Европа с ее гей-парадами может лишить Россию главного достояния — моральной невинности. Для ее сбережения о высокой духовности не устают твердить чиновники и агенты российской православной церкви, которых потом ловят на воровстве.

Но почему-то приверженцы этой "моральной невинности" среди населения часто не имеют ничего против домашнего насилия на почве алкоголизма. Зато это – "свое" насилие – христианское, а не какое–то извращение с Европы.

Такими методами российской пропаганды Кремль стирает представление россиян о будущем. Тотальная дискредитация Запада привела к тому, что у населения стирается направленность сознания.

Кто они? С кем они? Ясно, что не с Европой, там такие ужасы происходят, что ну его. Но ведь и не с Азией же. Путинский Кремль не дает людям участвовать в построении будущего своей страны. Поэтому Россия и живёт постоянно каким-то мифическим прошлым, вспоминая дедов, которые воевали.



Путинская пропаганда мешает стране / Коллаж "Русского монитора"

О Концепции Европы от Лиссабона до Владивостока России можно забыть минимум на 2 поколения. И то при условии, если Путин и его пропаганда не будут мешаться под ногами.

Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Состояние российских миллиардеров превысили 35% ВВП страны. Это самый высокий показатель в мире. Богатеют люди на России не от хороших условий экономики, а на фоне обеднения населения, у которого эти средства воруют. Соответствующие подсчеты сделало авторитетное мировое издание The Financial Times. Среди всех стран, вошедших в обзор, Россия заняла первое место по доле состояния миллиардеров

Все богачи в рейтинге Financial Times разделены на "хороших", то есть тех, кто заработал состояние в технологических секторах экономики, и "плохих" – тех, кто заработал деньги в потенциально коррупционных схемах. И вот Мексика, Россия и Австралия лидируют по доле этих "плохих" миллиардеров.

Цікаво Гей-паради вриваються на Донбас, – пропагандистка Скабєєва поширила новий фейк

И вот пока путинские приспешники разворовывают деньги налогоплательщиков, население беднеет. Например, минимальная зарплата работника фастфуда McDonalds в США выше месячного дохода – 97,3% населения России.

Главное, что в своей бедности в России обвиняют Запад, а не Путина с его окружением. Именно руководство этой страны тратит деньги на агрессию относительно других стран, за которые потом российскую экономику душат санкции.