Донбас може чекати доля Сирії, – посол Польщі

Схід України, де зараз триває російсько-українська війна, може стати такою ж ціллю Російської Федерації, якою наразі є Сирія.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Ян Пєкло на 11-му міжнародному форумі з безпеки в Києві, передає "УНН".

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"Нам потрібна єдність, треба говорити про єдність. Нам потрібно багато чого зробити, і, на жаль, це не просто через російське військове втручання, яке дестабілізує Євросоюз, дестабілізує континент, і зараз ми можемо побачити проблеми більшого формату в Сирії", – наголосив дипломат.

Польський посол констатував, що сьогодні з Сирії надходять дуже погані та сумні новини.

Здається, що конфронтація стає все жорсткішою, і ми також боїмося, що і Донбас в Східній Україні може стати ціллю,

– сказав Пєкло.

Також він зазначив, що Польща є справжнім союзником України і намагається надавати максимальну допомогу, тому українським політикам слід більше зосереджуватися на спільних інтересах і підтриманні єдності між країнами.

"Ми підтримуємо демократичну стабільність України на різних можливих рівнях – за допомогою військових навчань, створення українсько-польсько-литовської бригади, яка розташована на кордоні з Польщею і повністю готова до дій, ми надаємо рекомендації і консультації через спеціальний комітет з оборони, фінансово підтримуємо деякі проекти для внутрішньо переміщених осіб на Донбасі. Будь ласка, майте на увазі і не забувайте, що Польща є справжнім союзником України, і ми намагаємося робити все максимально можливе для України", – підсумував Пєкло.

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.