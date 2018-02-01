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Донбас може перетвориться на пустелю – страхітливий прогноз фахівця з екології

21:47, 1 лютого 1011 Читать новость на русском
Донбас може перетвориться на пустелю
Донбас може перетвориться на пустелю / Фото з відкритих джерел

На окупованому Донбасі нині відбувається стихійне консервування шахт бойовиками. І наслідки можуть бути дуже трагічними – Донбас може перетворитися на пустелю.

Про це сказав заступник глави комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, нардеп Олег Недава в коментарі виданню "Обозреватель".

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"Наш комітет, безумовно, неодноразово розглядав проблему затоплення терористами наших шахт на непідконтрольних територіях Донбасу. Ми проводили круглий стіл, в тому числі в Авдіївці, де доповідали послам ЄС про катастрофічну ситуацію", – сказав Недава.

Тож, якщо не зупинити це стихійне консервування шахт, це призведе до засолення ґрунтів, підмиву і провалів по всій терору шахтних виробок.

"Всі ці шахтні води потрапляють в ґрунтові води, забруднюючи її. Якщо це буде продовжуватися, то ця ж вода піде на вже підконтрольну територію України. Що може зробити Україна, коли у нас немає доступу до цих територій? Природно, ми як можемо постійно б'ємо на сполох. Доносимо цю інформацію світової громадськості та представникам ОБСЄ ", – додав він.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Екологія
Джерело: 24 Канал
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