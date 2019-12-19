Донбас порожняк не жене, – Путін про "гордих" людей на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна має відмовитися від спроб вирішити конфлікт з бойовиками на Донбасі "силовим методом".

Під час щорічної пресконференції російський президент знову мнаголосив на прямому діалозі української влади з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі.

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Наголосимо, що команда Зеленського заявляла, що прямий діалог з проросійськими бойовиками неможливий, оскільки це одна з "червоних ліній". Однак у Росії завжди на цьому наполягають.

За словами Путіна, якщо стати на позицію діалогу, то проблема буде вирішена. Якщо будуть вживатися і "далі спроби силовим способом задушити, я думаю, що навряд чи це можна буде зробити".

Відома фраза – "Донбас порожняк не гонит". Вона хуліганська така. Ну, там горді люди живуть,

– сказав Путін.

Зауважимо, що Путін заявив, що на Донбасі немає іноземних військ. Мовляв, там є місцеві "міліція" і "сили самооборони," які складаються з місцевих мешканців. Детальніше про це – тут.

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"Донбас порожняк не жене" – що це за фраза"Донбас порожняк не жене" – це поширений на Донбасі мем, відомий з 40-50-х років 20-го століття.



Буквально означає, що з Донбасу вагони без вугілля (порожняк) не приходять, а алегорично фраза означала, що на Донбасі взагалі відмінні майстри, які надають послуги вищої якості. Вираз було моральною компенсацією важкого і небезпечної праці шахтаря.



Фраза стала популярною у 2000 році завдяки Віктору Януковичу. Зважаючи на його кримінальне минуле фраза набула нового значення. Вираз "гнати порожняк" означає "говорити нісенітницю, неправду" і є синонімом фрази "не відповідати за базар".