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      "Донбас" познущався над "Крижаними Вовками" у матчі УХЛ

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      "Донбас" розгромив "Крижаних Вовків"
      "Донбас" розгромив "Крижаних Вовків" / УХЛ

      У Дружківці відбувся перший матч 18-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги між "Донбасом" і "Крижаними Вовками". Незважаючи на те, що київська команда виставила на матч лише 12 польових гравців, навряд чи хтось очікував, що зустріч стане легкою прогулянкою для донеччан.

      "Донбас" – "Крижані Вовки" 11:2 (4:0; 1:1; 6:1)
      Шайби: 1:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 1:25. 2:0 Карпенко (Денискін, Чердак), 5:07. 3:0 Лялька (Гончаров – більш.), 12:32. 4:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 17:19. 4:1 Шабанов (Н. Дворник), 30:12. 5:1 Новиков (Костіков, Захаров), 32:31. 6:1 Новіков (Свищев), 43:28. 7:1 Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 45:18. 8:1 Денискін (Чердак – менш.), 46:21. 9:1 Костіков – менш., 48:58. 9:2 Федосов (Н. Дворник, Шапіро), 53:49. 10:2 Костіков (Лялька, Гончаров – більш.), 56:20. 11:2 Мостовий (Чердак – менш.), 58:36.

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      Однак вже на 2-й хвилині зустрічі рахунок відкрив форвард "Донбасу" Сергій Кузьмик. Слідом за ним по разу відзначилися Севастян Карпенко та Віталій Лялька, а рахунок на табло за підсумком першої двадцятихвилинки встановив все той же Сергій Кузьмик – 4:0.

      На другий період "Крижані Вовки" вийшли куди більш налаштованими: Микита Шабанов скоротив розрив в рахунку, але через пару хвилин Микита Новіков відновив паритет.

      Третій період також почався з шайби Микити Новікова, після чого ще один гол киянам "відвантажив" Віталій Кирющенков. Після цієї шайби "вовки" розгубили весь свій запал, і ще двічі пропустили, граючи в більшості.

      Після успішної контратаки у виконанні Івана Федосова, "Донбас" зміг відзначитися у воротах Віталія Власенка ще двічі. Спочатку свій другий гол в матчі забив Олександр Костіков, а крапку в матчі поставив Денис Мостовий, який закинув третю шайбу своєї команди в матчі в меншості.

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      Впевнена перемога "Донбасу" 11:2, і наступного разу команди зустрінуться знову один проти одного – проте цього разу вже в Києві, 25 листопада.

      Наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться у середу, 21 листопада. О 18:30 "Кременчук" прийме МХК "Динамо".

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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