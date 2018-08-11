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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Донбас" програв другий матч на Кубку Салея-2018

26 Читать новость на русском
ХК "Донбас"
ХК "Донбас"

Донецький "Донбас" зазнав поразки в своєму третьому поєдинку на Кубку Салея.

У грі проти віце-чемпіона Білорусі мінської "Юності" донеччани дали бій в першому періоді, але дозволили супернику переграти себе в другій 20-хвилинці, пише Xsport.

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Кращим гравцем зустрічі став форвард "Юності" Едуард Гринь, який оформив хет-трик.

Наступний поєдинок на Кубку Салея "Донбас" зіграє у неділю, 12 серпня, на "домашній" арені в Бобруйську. Суперником команди Юліуса Шуплера стане жлобінський "Металург", який поки що не виграв жодного поєдинку.

"Юність" (Мінськ, Білорусь) – "Донбас" (Донецьк, Україна) 6:2 (3:2, 3:0, 0:0)

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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