"Донбас" у напруженій боротьбі переміг "Крижаних Вовків"

У Києві матчем між "Крижаними Вовками" і "Донбасом" завершився 19 тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги.

"Крижані Вовки" – "Донбас" 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Шайби: 1:0 Шапіро (Забулонов, Фроленко), 4:58. 1:1 Коренчук, 9:19. 1:2 Романенко (Захаров), 11:55. 1:3 Романенко (Захаров, Денискін – більш.), 29:03. 1:4 Романенко (Захаров), 31:55. 2:4 Шабанов (Чикида), 33:02. 3:4 Фроленко, 39:18. 3:5 Луговий (Коренчук), 44:46. 4:5 Шапіро (Шабанов), 45:52. 4:6 Мазур (Коренчук, Кирющенков), 50:17

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Поєдинок кияни почали дуже впевнено і, на подив уболівальників, зусиллями Соломона Шапіро відкрили рахунок в матчі. Однак, вже до кінця першого періоду донеччани змогли не тільки зрівняти рахунок, а й заволодіти мінімальною перевагою завдяки точним кидкам Іллі Коренчука і Володимира Романенка.

У другому періоді Володимир Романенко закинув ще двічі, оформивши таким чином хет-трик. Але перевагу донеччани втримати не змогли – Микита Шабанов та Кирило Фроленко скоротили відставання "Вовків" до мінімального – 3:4.

У третій двадцятихвилинці донеччани змогли нав'язати супернику свою гру і ще двічі вразити ворота Микити Глотова – Владислав Луговий і Вадим Мазур збільшили свій бомбардирський рахунок. "Вовки" ж відповіли лише влучним кидком Соломона Шапіро.

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"Донбас" виграв в Києві у вкрай непростому поєдинку і продовжує підготовку до матчу проти "Білого Барсу", який відбудеться 27 листопада. "Крижанимх Вовків" же днем ​​пізніше чекає виїзд в "Кременчук" в рамках 20-го туру регулярного чемпіонату.

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