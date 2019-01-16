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      "Донбас" в серії булітів здолав "Дніпро"

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      "Донбас" вирвав перемогу у "Дніпра"
      "Донбас" вирвав перемогу у "Дніпра" / УХЛ

      У Дружківці відбувся другий поєдинок 30-го туру чемпіонату України з хокею між лідерами турнірної таблиці "Донбасом" і "Дніпром".

      "Донбас" – "Дніпро" 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)

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      Це була всього друга зустріч лідерів сезону на "Альтаїрі", на початку "регулярки" новачки УХЛ добули тут "суху" перемогу. Цього разу "Донбасу" вдалося взяти реванш, але гра вийшла дуже рівною і напруженою.

      Багато шайб вболівальники не побачили – по одній в двох стартових періодах і нічия 1:1 в заключній 20-хвилинці. За гостей рахунок в подвійному більшості відкрив захисник Кирило Бєлоусов, пізніше донеччани вийшли вперед завдяки голам Іллі Смирнова і Олександра Костікова, а врятував "щук" від поразки на 52-й хвилині матчу Руслан Ромащенко.

      Рівний овертайм 3х3 переможця не виявив, а в серії буллітів своє слово сказав Богдан Дьяченко, який називає подібні серії своєю "конячкою". 30-й номер донецького клубу по черзі звів на "ні" спроби Ромащенка, Бондаренка, Макарицького і Коваленка.

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      У підсумку "Донбас" вперше обіграв "Дніпро" на своєму майданчику, але другий раз поспіль в чемпіонаті, при цьому гості все-таки взяли з Дружківки одне очко. Наступний матч команда Сергія Вітера проведе 19 січня в Кременчуці.

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      Теги: Спорт ХК "Донбас" ХК "Дніпро" Хокей
      Джерело: 24 Канал
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