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      "Донбас" виграв у лідера УХЛ, "Динамо" вдома здолало "Білий Барс"

      9 Читать новость на русском
      "Донбас" переміг "Кременчук"
      "Донбас" переміг "Кременчук" / УХЛ

      У суботу, 22 грудня, відбулися чергові матчі чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч. У першому матчі харківське "Динамо" приймало вдома "Білий Барс" з Білої Церкви. Другий матч став центральним у турі – в гості до лідера "Кременчука" приїхав "Донбас".

      МХК Динамо – Білий Барс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
      Шайби: 0:1 Ядловський (Куцевич, Качан – більш.), 5:36, 1:1 Чердак (Піддубний – менш.), 19:08, 2:1 Болдирєв (менш. 5х3), 28:01, 2:2 Лєсніков (Качан), 31:59, 3:2 Худяков (Болдирєв, Максименко), 51:25.

      Першими в матчі зуміли відзначитися гості, проте ще до кінця періоду харківські хокеїсти зуміли відігратися. В середині другої двадцятихвилинки Сергій Болдирєв відзначився в меншості дебютної шайбою в складі "Динамо". Втім, вже через кілька хвилин "Білий Барс" відновив паритет у матчі.

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      Вирішальним став третій період. "Біло-сині", зусиллями Ігоря Худякова, зуміли закинути третю шайбу і здобути перемогу в матчі.

      Кременчук – Донбас 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)
      Шайби: 0: 1 Костіков (Александров), 4:44; 0:2 Коренчук (Разумов, Карпенко), 9:56; 0:3 Костіков (Сильницький), 10:51; 1: 3 Севрюгін (Гриценко, Ворона – більш.), 14:44; 1:4 Лялька (Пуголовкін), 29:52; 2:4 Ципнятов (Красильников), 40:32; 2:5 Пуголовкін (Лялька), 47:44; 3:5 Кисельов (Зайцев, Фурса – більш.), 59:30.

      Донеччани в Кременчук приїхали максимально налаштованими забрати з собою три очки. Це ж відразу відобразилося і на табло – до середини першого періоду кременчужани "горіли" 0:3. Двічі відзначився Олександр Костіков та гольовий бал собі в актив записав Ілля Коренчук. Тільки під кінець двадцятихвилинки кременчужани змогли відіграти одну шайбу завдяки точному кидку Єгора Севрюгіна.

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      У другому періоді "містяни" помітно збільшили швидкості та гостроту своїх атак, проте, ворота Богдана Дьяченко так і залишилися недоторканим. У свою чергу донеччани ще раз змогли вразити ворота противника – четверту шайбу "Донбасу" в матчі на свій рахунок записав Віталій Лялька.

      На старті заключного відрізка зустрічі підопічні Олександра Савицького зусиллями Івана Ципнятова змогли відіграти одну пропущену шайбу, на що донеччани відповіли влучним кидком Артемія Пуголовкіна.

      Крапку в матчі поставив кращий бомбардир УХЛ в поточному сезоні Микола Кисельов, встановивши остаточний рахунок 3:5. Але, на жаль, допомогти команді відігратися ця шайба не змогла.

      Таким чином "Донбас" скорочує розрив від другого місця в турнірній таблиці до п’яти очків та продовжує свою переможну серію до восьми матчів.

      Теги: Спорт Хокей МХК "Динамо" ХК "Донбас" ХК "Кременчук" ХК "Білий Барс"
      Джерело: УХЛ
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