"Донбас" впевнено переміг "Динамо" на виїзді

У Харкові відбувся матч перенесеного 22-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги між МХК "Динамо" і "Донбасом".

"Динамо" – "Донбас" 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

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Поєдинок донеччани почали з закинутої шайби у ворота Тимура Мамедова – відзначився Вадим Мазур на третій хвилині зустрічі. Однак ще до першої перерви капітану "динамівців" Володимиру Чердаку вдалося зрівняти рахунок на табло і дозволити своїй команді піти на перерву в хорошому настрої.

Друга двадцятихвилинка видалася не так вдалою для команди господарів – "Донбас" зміг двічі за 30 секунд прошити Тимура Мамедова, отримавши комфортну перевагу і залишивши фактично недосяжною для харків'ян різницю в рахунку. На цей раз гольові бали на свій рахунок записали Віталій Лялька, який виступав в ролі капітана команди, і Сергій Кузьмик.

Заключний відрізок зустрічі пройшов за сценарієм першого періоду – "Донбас" повністю заволодів ігровою перевагою і зміг закинути ще одну шайбу в ворота противника, а "Динамо", в свою чергу, був змушений грати ролі наздоганяючих і оборонятися.

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Таким чином Віталій Лялька оформив дубль, донеччани записали на свій рахунок чергові три очки і сьому перемогу поспіль, а харків'яни знову напоролися на одні й ті ж помилки, які від матчу до матчу не дозволяють їм отримувати позитивні результати.

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