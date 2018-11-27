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      "Донбас" впевнено розгромив "Білий Барс"

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      "Донбас" розгромив "Білий Барс"
      "Донбас" розгромив "Білий Барс" / uhl.ua

      У вівторок, 27 листопада, матчем між "Білим Барсом" і "Донбасом" стартував 20 тур чемпіонату України з хокею.

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      Матч команди розпочали на рівних, створюючи гострі моменти біля воріт противників. Рахунок закинутим шайбам відкрив капітан донеччан Віктор Захаров, який, реалізуючи більшість, подарував перевагу своїй команді.

      У другому періоді донеччанам вдалося відправити ще три шайби в ворота Кирила Кучера, що багато в чому і зумовило результат матчу. Відірватися в рахунку донеччани змогли завдяки голам Севастьяна Карпенка, Олександра Костікова та Іллі Гончарова.

      "Білий Барс", у свою чергу, зміг відповісти тільки однією закинутою шайбою - Павло Таран своїм фірмовим кидком від синьої лінії позбавив Богдана Дьяченка шансу на "сухар" в цьому матчі.

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      Третя двадцятихвилинка пройшла за сценарієм попередньої - донеччани тільки насідали на ворота Кирила Кучера. Дмитро Ігнатенко в більшості закинув п'яту шайбу в ворота противника і встановив остаточний рахунок в матчі.

      "Білий Барс" - "Донбас" 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
      Шайби:       0:1 Захаров (Гончаров, - більш.), 19:20; 0:2 Карпенко (Денискін), 25:20; 0:3 Костіков (Кирющенков, Захаров), 27:15; 0:4 Гончаров (Костиков), 30:05; 1:4 Таран (Васильєв, Тимченко, - більш.), 33:29; 1:5 Ігнатенко (Кирющенков, Захаров, - більш.), 48:53.

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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