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      "Донбас" здобув вольову перемогу над "Динамо"

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      "Донбас" здолав "Динамо"
      "Донбас" здолав "Динамо" / УХЛ

      У Дружківці відбувся заключний матч 12-го туру чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги між "Донбасом" і МХК "Динамо". Раніше команди зустрічалися між собою 16 жовтня, і той матч завершився перемогою харків'ян 4:1.

      "Донбас" – "Динамо" 5:3 (1:1; 1:1. 3:1)
      Шайби: 0:1 Кобіков (Максименко), 1:05. 1:1 Коренчук (Сильницький, Кузьмик – більш.), 15:36. 1:2 Кобіков (Максименко), 36:01. 2:2 Кузьмик (Сильницький), 39:28. 3:2 Коренчук (Сильницький, Лялька – більш.), 48:36. 4:2 Ігнатенко (Лялька, Кирющенков), 49:51. 5:2 Луговий (Коренчук), 50:13. 5:3 Максименко (Худяков, Матвієнко – більш.), 56:57

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      Першими шайбу в свої ворота на старті гри пропустили донеччани - Сергій Кузьмик невдало підбив шайбу перед Богданом Дьяченком, і ігровий снаряд опустився точно за спину голкіпера "Донбасу". Після цього господарі пішли вперед усіма силами, і на 16-й хвилині зрівняли рахунок завдяки точному кидку Іллі Коренчука.

      У другому періоді МХК "Динамо" знову вийшов вперед – Руслан Максименко виграв вкидання в зоні атаки, а Артем Кобіков потужним кидком пробив Богдана Дяченка. Через 3 хвилини донеччани знову зрівняли рахунок, коли Сергій Кузьмик реабілітувався за помилку в першому періоді.

      В середині третього періоду "динамівці" посипалися, і тричі пропустили: по одній шайбі закинули Ілля Коренчук, Дмитро Ігнатенко і Владислав Луговий. Харків'яни змогли відповісти влучним кидком Руслана Максименка, який встановив підсумковий рахунок - 5:3.

      Таким чином, "Донбас" скоротив відставання від 1-2 місця до 6 очок, а МХК "Динамо" залишається на 4 місці з 9 очками.

      Свій наступний матч харків'яни проведуть 27 жовтня о 13:50 проти "Дніпра", а донеччани в той же день о 17:00 зіграють з "Білим Барсом".

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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