"Донбас" здобув вольову перемогу над збірною Білорусі U-20 на Кубку Салея

Донецький "Донбас" виграв третій матч на Кубку Руслана Салея в Білорусі. У шостому турі групового етапу чемпіон України здобув вольову перемогу над молодіжної збірної Білорусі (U-20).

У першому періоді команди обмінялися голами. На шайбу Іллі Криловіча в більшості відповів Ілля Смирнов після передачі Віталія Ляльки.

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У другому періоді глядачі голів не побачили, а в останній двадцятихвилинці "Донбас" дотиснув суперника. За шість хвилин до кінця основного часу Віталій Кирющенков виявився найспритнішим на п'ятаку і проштовхнув шайбу в ворота.

Практично відразу після цього Білорусь U-20 отримала нагоду зрівняти рахунок в більшості, але пропустила сама. Севастьян Карпенко та Олександр Костіков втекли на побачення з воротарем і прекрасно скористалися своїм шансом.

Остання шайба в цьому матчі була закинута вже в порожні ворота білорусів – дубль оформив Смирнов.

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Свій наступний матч "Донбас" проведе 20 серпня проти "Динамо-Молодечно".

"Донбас" – Білорусь U-20 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайби: 0:1 Криловіч (Філяєв, Балтрук – більш.), 9:45, 1:1 Смирнов (Лялька), 19:35, 2:1 Кірющенков (Коренчук, Кузьмик), 53:35, 3:1 Костіков (Карпенко – менш), 56:40, 4:1 Смирнов (Лялька – ПВ), 57:56.

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