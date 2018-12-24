"Донбас здолав лідера та важлива перемога для "Динамо": огляд 24 туру УХЛ

23 грудня завершився 24 тур Української хокейної ліги, в рамках якого "Динамо" обіграв "Білий Барс", "Донбас" забрав із Кременчука три очки, а "Дніпро" в Києві розгромив "Крижаних Вовків".

"Динамо" – "Білий Барс" 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

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Тур відкрили в Харкові, де МХК "Динамо" приймало принципового противника "Білий Барс". Саме ці дві команди на даному етапі чемпіонату борються за четверту сходинку в турнірній таблиці.

На гру "Динамо" вийшло налаштованим забрати три очки, проте, важко сказати, що по грі білоцерківці в чомусь поступалися своєму харківському опонентові. Аж до середини третього періоду команди на рівних боролися за перемогу, але на 51 хвилині матчу Ігор Худяков зміг закинути третю, вирішальну шайбу в ворота "барсів" і добути потрібні три очки для своєї команди.

Таким чином харківський клуб з 15 набраними очками відривається від четвертого місця на 6 очок.



"Кременчук" – "Донбас" 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

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Принциповість зустрічі простежувалася і в Кременчуці, де билися лідер турнірної таблиці "Кременчук" та чинний чемпіон України "Донбас". Донеччани, розуміючи своє положення в турнірній таблиці на даному етапі чемпіонату, всіма силами намагаються відвойовувати втрачені позиції.

Це відобразилося і на табло - вже в середині першого періоду в воротах "містян" побувало три шайби і швидше за все саме ці голи і визначили результат зустрічі. Матч команди завершили з рахунком 3:5 на користь донеччан, проте, за напруженням емоцій на льоду точно відповідав принциповості зустрічей цих клубів.

Таким чином "Донбас" продовжив свою переможну серію до восьми матчів і скоротив розрив від другого місця до 8 очок.



"Крижані Вовки" – "Дніпро" 3:8 (1:2; 2:2; 0:4)

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Дуже впевнено провели цей матч кияни і, напевно, одну з кращих ігор в поточному сезоні. В середині другого періоду на табло горіли рівні 3:3 і важко було сказати, що "Вовки" в чомусь поступалися лідеру чемпіонату. До слова, дублем у складі київського клубу відзначився Олексій Черемнов.

Однак, в третьому періоді команді Миколи Сидорова не вистачило сил і вони "посипалися", пропустивши відразу 4 шайби і дозволивши довести рахунок до розгромних 3:8. Але все ж варто відзначити характер і витримку київської команди, яка змогла здорово попсувати нерви своєму опонентові і непогано показати зуби.

На даний момент турнірна таблиця третього сезону УХЛ виглядає таким чином:

Нагадаємо, що 25-й тур Української хокейної ліги відбудеться вже 24, 26 і 27 грудня. 24 грудня о 16:30 зустрінуться "Крижані Вовки" і "Донбас", 26 грудня о 18:45 "Білий Барс" прийме "Дніпро", а днем пізніше тур о 18:30 закриють "Кременчук" і МХК "Динамо".

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