Новий голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук заявив, що вибори в окупованому Донбасі проводити не можна. Причина, за його словами, у тому, що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються.

Платить бойовикам на Донбасі той, хто їх запрошує – країна-агресор, заявив Леонід Кравчук в інтерв’ю "Українському радіо".

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Коли стріляють, вибори проводити не можна,

– зазначив Кравчук.

Та додав, що не знає, хто поїхав би на Донбас спостерігачем, коли там "не просто бойовики, там так звані добровольці".

Зокрема, серед них можуть бути люди з Бразилії, Киргизії.

На думку Кравчука, вони приїхали на Донбас, аби заробляти гроші. Бойовики не захищають українську землю, але й не хочуть її захопити.

Вона їм не потрібна. Вони заробітчани, а у них є зброя,

– додав глава делегації.

До слова, раніше новий глава української делегації назвав свої позиції щодо Донбасу. Він заявив, що згоден на компроміси, які приведуть до миру і повернуть Донбас під суверенітет України. Водночас озвучив низку червоних ліній: питання кордону, суверенітету, втрати незалежності, територіальної цілісності.

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