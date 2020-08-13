На Донбасі багато "заробітчан зі зброєю", тому вибори там неможливі, – Кравчук
Новий голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук заявив, що вибори в окупованому Донбасі проводити не можна. Причина, за його словами, у тому, що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються.
Платить бойовикам на Донбасі той, хто їх запрошує – країна-агресор, заявив Леонід Кравчук в інтерв’ю "Українському радіо".
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Коли стріляють, вибори проводити не можна,
– зазначив Кравчук.
Та додав, що не знає, хто поїхав би на Донбас спостерігачем, коли там "не просто бойовики, там так звані добровольці".
Зокрема, серед них можуть бути люди з Бразилії, Киргизії.
На думку Кравчука, вони приїхали на Донбас, аби заробляти гроші. Бойовики не захищають українську землю, але й не хочуть її захопити.
Вона їм не потрібна. Вони заробітчани, а у них є зброя,
– додав глава делегації.
До слова, раніше новий глава української делегації назвав свої позиції щодо Донбасу. Він заявив, що згоден на компроміси, які приведуть до миру і повернуть Донбас під суверенітет України. Водночас озвучив низку червоних ліній: питання кордону, суверенітету, втрати незалежності, територіальної цілісності.
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Місцеві вибори у 2020: що відомо
- Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- На місцевих виборах традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Українська влада розраховувала на те, що цього року вдасться провести вибори на окупованому Донбасі разом з рештою регіонів країни.
- Втім все йде до того, що цей крок фактично стає неможливим. Адже до виборів залишилося приблизно 2 місяці, а безпекова й гуманітарна ситуації не відповідають можливості їх проведення.
- Крім того, ЦВК прийняла рішення про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі.