На Донбасі 6 травня загинув український військовий. Ним виявився 37-річний Дмитро Товчигречка, боєць 93 бригади Холодний Яр. Чоловік був родом з Кривого Рогу.

Чоловік отримав уламкові поранення внаслідок обстрілів окупантами з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових на Донеччині.

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Деталі загибелі військового

Чоловік був піхотинцем 93 бригади Холодний Яр. Він загинув в свято Дня піхоти.

"Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Дмитра Івановича Товчигречка, механіка-водія механізованого батальйону. Він поліг через вогонь з РПГ та стрілецької зброї окупанта по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям", – повідомили побратими чоловіка.

Що відомо про Дмитра Товчигречка

Дмитрові Товчигречку було 37 років.

Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту.

Служив з січня 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація.

Як згадують побратими, Дмитро був працьовитим, ніколи не відмовлявся від роботи. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо своїх двох маленьких дітей,

– розповіли в бригаді.

У чоловіка залишились діти та дружина.

"Ми приносимо щирі співчуття у цей скорботний час матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, що передчасно залишилася вдовою, осиротілим діткам", – написали побратими 93 механізованої бригади.

Редакція каналу висловлює співчуття та підтримку рідним і друзям воїна.

Зверніть увагу! Боєць став 39 загиблим українським військовим з початку року. З інформацією про загиблих на Донбасі у 2021 році можна ознайомитись за посиланням.