У бійця був останній день контракту: деталі про загиблого на Донбасі Андрія Гонара

На Донбасі від кулі окупанта 26 червня загинув український захисник Андрій Гонар. Побратими розповідають про воїна як про "золоту людину". Військовий загинув в останній день дії контракту, який планував продовжити.

Кореспондентка видання з місця подій повідомила, що загиблий боєць був у бронежилеті та касці, але від ствольної артилерії такий захист не врятував.

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На Донбасі загинув Андрій Гонар: що про нього відомо

Військовий був родом із міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Проти окупантів воював ще з 2015 року. Служив старшим водієм мотопіхотної роти.

Побратимам боляче говорити про втрату, але вони розповідають, що їхній сержант Андрій Гонар був "золотою людиною". Військовий Кіпіш згадує, як воїн годував їх смаженою рибою, любив риболовлю. Він бачив чоловіка за 12 годин до його загибелі.

За жахливим збігом, саме 26 червня у загиблого Андрія Гонара був останній день контракту. Однак воїн планував підписувати новий, аби й далі бути на передовій.

У бійця залишилося 3 дітей.

Редакція 24 каналу сумує разом з рідними та близькими українського захисника.

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