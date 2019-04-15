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      Донбасс без воды: ежедневный риск

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      Водоснабжения Донетчины
      Водоснабжения Донетчины / Фото из открытых источников

      Вопрос водоснабжения Донетчины обострился до предела. 1-2 апреля, по данным Донецкой военно-гражданской администрации, без водоснабжения остались около 70 тысяч человек – жители Угледара, Торецка, Часов-Яра и Волновахского района.

      В начале апреля к КП "Вода Донбасса" – предприятию, которое обеспечивает водой Донецкую область, по требованию "поставщика последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" применили санкции. По факту – предприятие отключили от энергоснабжения.

      Причина – долги поставщика воды перед энергетиками. Сумма задолженности КП "Вода Донбасса" за электроэнергию приближается к 3 млрд гривен. Дополнительным триггером в данной ситуации стало изменение законодательства. Если до 1 января 2019 года задолженность не являлась обязательным условием отключения должника от услуги, то с 1 января 2019 года трехмесячная задолженность означает уголовную ответственность для руководителей и принудительное прекращение оказания услуги.

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      В результате Донецкая область оказалась перед угрозой полного отключения от водоснабжения. А частичное отключение от энергоснабжения четко показало возможные последствия таких санкций.

      Теперь о главном – причинах задолженности и возможных ресурсах для ее погашения. Причин две: долги городских водоканалов и неоплата воды, потребленной на неподконтрольных территориях.

      По данным Донецкой ВГА, задолженность городских водоканалов перед КП "Вода Донбасса" на подконтрольной территории составляет 722 млн грн. Наибольшие – у Покровска, Бахмута, Краматорска, Константиновки, Мариуполя. Погашение городами этой задолженности – вопрос архиважный. Однако, сравнивая соотношение чисел, становится понятным, что 100% оплата услуг водоснабжения и водоотведения городами на подконтрольной Украине территориях не решит вопрос задолженности за потребленную электроэнергию.

      Это подтверждает простая арифметика доходной и расходной части. Каждый месяц КП "Вода Донбасса" несет расходы в размере 186,7 млн грн. Это – электроэнергия (110,6 млн), зарплата работникам, техобслуживание сетей, налоги и т.д. При этом рассчитывать предприятие может исключительно на оплату за поставленные услуги в размере 85,9 млн грн. Это ровно 46% от того, что предприятие должно получить. Недостающие 54% – это стоимость воды, которой пользуются жители неподконтрольных Украине территорий. С начала 2019-го с неподконтрольных территорий предприятие не получило ни одной закрытой платежки! Таким образом ежемесячный платежный дефицит превышает 100 млн грн.

      Напомню, что КП "Вода Донбасса" – стратегическое предприятие. Оно снабжает водой 226 населенных пунктов и обеспечивает водоотведение для 78 городов и поселков. В зоне риска – 20 крупных предприятий. Полное отключение поставщика от электроэнергии грозит региону экономическим, техногенным и гуманитарным коллапсом.

      Стратегия государства в отношении таких объектов должна базироваться на соблюдении гуманитарных потребностей местных жителей. В условиях вооруженного конфликта потребление питьевой воды – вопрос, в том числе, международного права. Украина обязана обеспечить качественной питьевой водой население по обе стороны линии разграничения. Поэтому для государства важно поддержать КП "Вода Донбасса", предупредить негативные последствия и скорректировать экономическую модель предприятия.

      К слову, прекратить водоснабжение исключительно неподконтрольных Украине территорий за долги невозможно. Ведь водопровод заходит с подконтрольной территории Донбасса на неподконтрольную, откуда возвращается обратно, обеспечивая водой Мариуполь и другие города и поселки.

      Сложившаяся чрезвычайная ситуация требует оперативного и кардинального решения. Необходимо обеспечить ежемесячное дотирование КП "Вода Донбасса" из госбюджета в размере равном стоимости воды, потребленной на неподконтрольных Украине территориях. Важно также усилить платежную дисциплину водоканалов на подконтрольной территории.

      Параллельно, для обеспечения стабильной работы КП "Вода Донбасса", необходимо определить поставщика электроэнергии, заключить с ним договор на период до урегулирования вопроса с поставщиком "последней надежды". Важно решить вопрос реструктуризации задолженности, согласовав его с "Укринтерэнерго", чтобы возобновить поставки электроэнергии.

      Вопрос подачи питьевой воды и расчетов за ее потребление на временно неконтролируемых территориях должен быть вынесен на заседании трехсторонней контактной группы по ситуации на востоке Украины.

      Согласен, что решение проблемы неоднозначное. И к нему можно относится по-разному. Но в краткосрочной перспективе более эффективных механизмов не существует. Впрочем, при сложившихся обстоятельствах для Донбасса вообще не существует простых и однозначных решений.

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      Автор: Максим Єфімов
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Війна на Донбасі Електроенергія
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