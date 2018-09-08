Donbass Open Cup-2018: переможцем турніру став латвійський клуб

У Дружківці завершився Donbass Open Cup 2018, де перемогу здобув латвійський клуб "Земгале".

У фінальному матчі донецький "Донбас" приймав "Земгале" з Елгави. Донецький клуб програв стартовий період 2:3, двічі відзначившись у більшості 5 на 3, але зміг вийти вперед у другій 20-хвилинці. Рахунок 4:3 на користь команди Юліуса Шуплера зберігся до самого кінця гри.

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Оргкомітет і суддівський корпус змагань визначив кращих хокеїстів:

Кращий воротар – Богдан Дьяченко, "Донбас";

Кращий захисник – Крішс Грундманіс, "Земгале";

Кращий нападник – Віталій Лялька, "Донбас";

Кращий бомбардир – Іван Савченко, "Кременчук";

Єдиною командою, яка не змогла набрати очки на передсезонному турнірі, виявився білоцерківський "Білий Барс".

Зазначимо, що турнір Кубок Донбасу-2018 проходив з 6 по 8 вересня. Змагання є найбільшою хокейною подією українського міжсезоння.

"Донбасс" – "Земгале" 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)

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