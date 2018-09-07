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Donbass Open Cup-2018: результати другого ігрового дня

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"Кременчук" зумів обіграти "Донбас"
"Кременчук" зумів обіграти "Донбас" / УХЛ

У п'ятницю, 7 вересня в Дружківці закінчився другий день розіграшу передсезонного турніру Donbass Open Cup-2018. День видався особливо драматичним і зберіг інтригу для вболівальників на наступний ігровий день.

"Білий Барс" – "Земгале" 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

У першому матчі дня "Білий Барс" номінально приймав гостей з Латвії, намагаючись реабілітуватися за поразку від донеччан. Однак, забігаючи наперед, у команди Костянтина Буценка цього не вийшло.

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З перших секунд поєдинку латвійці взяли гру у свої руки та на четвертій хвилині відкрили рахунок закинутим шайбам, відправивши у ворота противника відразу дві шайби. Це дозволило "Земгале" піти на першу перерву з комфортною ігровою і моральною перевагою. "Барсам" у свою чергу, довелося грати роль наздоганяючих і в основному оборонятися.

"Земгале" розгромив "Білий Барс"

Варто відзначити, що багато в чому номінальним гостям допомогли недисципліновані дії білоцерківців. Здавалося, що команда Костянтина Буценка ще не знайшла свою гру на цьому турнірі.

Це природно, адже в період міжсезоння з білоцерківського клубу пішло відразу три лідери – капітан Руслан Ромащенко поїхав грати до рідного Харкова, Кирило Бондаренко підписав контракт з новачком чемпіонату "Дніпром", а один з кращих захисників Микита Табашник призупинив свою спортивну кар'єру. Тому "Барси" ще знаходяться в пошуку лідерів і зіграності колективу.

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Друга двадцятихвилинка повністю повторила сценарій першої – латвійці змогли ще двічі розписатися у воротах "Білого Барса", збільшивши рахунок до 4:0 на свою користь. Білоцерківці хоч і намагалися небезпечно атакувати ворота супротивника, однак пробити воротаря "Земгале" до другої сирени їм так і не вдалося.

Заключний період тільки затвердив лідерство латвійців, які до кінця поєдинку змогли довести рахунок на табло до розгромних 7:0, а "Білий Барс" так і не зміг відповісти опоненту, зазнавши другої поразки поспіль на передсезонному турнірі.

"Кременчук" – "Донбас" 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Другий поєдинок дня між собою зіграли принципові суперники "Кременчук" і "Донбас".

Команда Олександра Савицького з перших хвилин почала грати в високий і агресивний пресинг, який допоміг двічі відзначитися в першому періоді. У першому епізоді після програного вкидання "свого" гравця на дальній штанзі залишив Микита Новіков, а в другому – "обрізався" Сергій Кузьмик.

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У другому періоді "Донбас" активніше пішов вперед, щоб відігратися, але підсумком цієї 20-хвилинки стала результативна нічия – 2:2. Відзначимо гарний кидок від синьої лінії Андрія Григор'єва, а також вихід на лід Богдана Дяченка, який змінив дебютанта донеччан – Сергія Костенко.

У третьому періоді у команд більше виходило руйнувати задуми один одного, ніж бачити в атаці, що зіграло на руку "Кременчуку", який утримав переможний для себе рахунок в матчі та набрав перші очки на турнірі.

Незважаючи на поразку, "Донбас" зберіг шанси на перемогу в турнірі, для цього в заключному турі команді Юліуса Шуплера необхідно обігравати "Земгале". Також шанси зберіг і "Кременчук", якому потрібно буде обігравати "Білий Барс".

Таким чином, перше місце в турнірній таблиці займає латвійський "Земгале" з 6 очками, рівна кількість очок у "Донбасу" і "Кременчука", а "Барси" залишилися на останній сходинці, не набравши жодного результативного балу.

8 вересня о 15.00 зустрінуться білоцерківці та "городяни", а закриють турнір о 18:00 "Донбас" і "Земгале".

Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 Канал
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