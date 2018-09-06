Donbass Open Cup-2018: результати першого ігрового дня

6 вересня в Дружківці стартував сьомий розіграш передсезонного турніру Donbass Open Cup-2018. Нагадаємо, що турнір в цьому році повернув собі статус міжнародного – в Кубку Донбасу бере участь латвійський "Земгале".

В рамках першого ігрового дня зійшлися латвійський "Земгале" з "Кременчкум" і "Донбас" з "Білим Барсом".

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"Земгале" –"Кременчук" 7:4 (2:2, 4:0, 1:2)

У першому поєдинку дня зустрілися віце-чемпіон Латвії та України "Земгале" і " Кременчук ". З самого початку поєдинку "городяни" впевнено заволоділи ігровою перевагою і зусиллями Івана Савченка відправили у ворота противника відразу дві шайби. Однак, латвійці вміло скористалися помилками опонента і на першу перерву команди вирушили за рівного рахунку.

За інші два періоди "Земгале" тільки збільшував свою перевагу, відправивши у ворота кременчужан ще 5 шайб. Підопічні Олександра Савицького, в свою чергу, змогли відквитати лише два пропущених голи.

Відзначимо, що хет-триком у складі "городян" відзначився екс-форвард "Донбасу" Іван Савченко.

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"Донбас" – "Білий Барс" 3:2 (0:0, 1:0, 2:1)

У другій зустрічі першого ігрового дня зійшлися принципові суперники "Донбас" і "Білий Барс"

Гра вийшла досить напруженою. У першому періоді команди не порадували вболівальників закинутими шайбами, проте боротьби було в надлишку, що вилилося в велика кількість вилучень. Рахунок був відкритий лише в другому періоді. Після результативної гри в Кубку Білорусі знову відзначилася трійка Лялька-Смирнов-Деніскін, хоча Андрій у своїй атаці проявив індивідуальну майстерність.

Найрезультативнішим вийшов третій період матчу, в якому "Барси" спочатку зрівняли рахунок, а потім знову опинилися в ролі наздоганяючих. Шайби закинули Логач, Лялька, а дебютний гол за "Донбас" до свого активу записав захисник Владислав Гончаров. Пізніше хокеїсти Костянтина Буценка змогли скоротити відставання до мінімального, але все-таки поступилися в основний час.

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Так, після першого ігрового дня на Donbass Open Cup-2018 на перших рядках турнірної таблиці закріпилися дві команди – латвійський "Земгале" і донецький "Донбас".

7 вересня в рамках другого ігрового дня о 16:00 зустрінуться "Білий Барс" і "Земгале", а о 19:00 поборються минулорічні фіналісти чемпіонату УХЛ "Донбас" і "Кременчук".