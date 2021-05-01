Зі зони Операції Об'єднаних сил гелікоптером евакуювали двох поранених військовослужбовців Збройних сил України. Один із них у вкрай важкому стані, інший – у стані середньої важкості.

Подробиці про поранених розповів журналістам підполковник медичної служби Сергій Шипілов – провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (ВМКЦ ПнР). Саме туди доправили українських бійців.

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Один із поранених – у стані середньої важкості

30 квітня до ВМКЦ ПнР доправили українського бійця, якого напередодні поранили в зоні ООС. Йому негайно надали невідкладну кваліфіковану допомогу з елементами спеціалізованої хірургії.

Армієць зазнав наскрізного кульового поранення правої половини грудної клітки з ушкодженням правої легені, чотирьох ребер, лопатки та розвитком так званого правобічного плекситу,

– розповів провідний хірург ВМКЦ Шипілов.

Військовослужбовця ретельно обстежили, зробили йому комп’ютерну томографію та призначили подальше лікування. Наразі він перебуває у стані середньої важкості.



Підполковник медичної служби Сергій Шипілов / Фото Армія Inform

Інший – у вкрай важкому стані

29 квітня до цього ж медзакладу за допомогою авіації привезли бійця ЗСУ з кульовим пораненням. Цей 21-річний військовий, на жаль, у стабільному, але вкрай важкому стані:

У нього торакоабдомінальне поранення – одночасно ушкоджені черевна порожнина та грудна клітка.

Також пошкоджені шлунок, селезінка, нирка та підшлункова залоза. Куля залишила у тілі багато уламків.

Військові медики борються за його життя.

Сьогодні йому зробили додаткове операційне втручання на одному з органів, аби запобігти розвитку важкого післяопераційного ускладнення,

– підсумував Сергій Шипілов.

Зверніть увагу: від початку 2021 року на фронті загинули щонайменше 38 захисників України. Багато військовослужбовців ЗСУ перебувають із травмами у лікарнях.

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