З Донбасу у Харків доправили двох важкопоранених бійців ЗСУ: у якому вони стані

Зі зони Операції Об'єднаних сил гелікоптером евакуювали двох поранених військовослужбовців Збройних сил України. Один із них у вкрай важкому стані, інший – у стані середньої важкості.
Джерело:Армія Inform
Подробиці про поранених розповів журналістам підполковник медичної служби Сергій Шипілов – провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (ВМКЦ ПнР). Саме туди доправили українських бійців.
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Один із поранених – у стані середньої важкості
30 квітня до ВМКЦ ПнР доправили українського бійця, якого напередодні поранили в зоні ООС. Йому негайно надали невідкладну кваліфіковану допомогу з елементами спеціалізованої хірургії.
Армієць зазнав наскрізного кульового поранення правої половини грудної клітки з ушкодженням правої легені, чотирьох ребер, лопатки та розвитком так званого правобічного плекситу,
– розповів провідний хірург ВМКЦ Шипілов.
Військовослужбовця ретельно обстежили, зробили йому комп’ютерну томографію та призначили подальше лікування. Наразі він перебуває у стані середньої важкості.
Підполковник медичної служби Сергій Шипілов / Фото Армія Inform
Інший – у вкрай важкому стані
29 квітня до цього ж медзакладу за допомогою авіації привезли бійця ЗСУ з кульовим пораненням. Цей 21-річний військовий, на жаль, у стабільному, але вкрай важкому стані:
- У нього торакоабдомінальне поранення – одночасно ушкоджені черевна порожнина та грудна клітка.
- Також пошкоджені шлунок, селезінка, нирка та підшлункова залоза. Куля залишила у тілі багато уламків.
Військові медики борються за його життя.
Сьогодні йому зробили додаткове операційне втручання на одному з органів, аби запобігти розвитку важкого післяопераційного ускладнення,
– підсумував Сергій Шипілов.
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