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      Донеччину позначили частиною Росії в завданнях для іспитів у школах Донбасу

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      Школярі з окупованої Донеччини
      Школярі з окупованої Донеччини / Ілюстративне фото

      Донецька область позначена як регіон Росії у завданнях з географії для випускників шкіл окупованого Донбасу. Про це свідчить інформація на сайті "міністерства освіти ДНР".

      Завдання 13 №5752. У яких з трьох перерахованих регіонів Росії ведеться видобуток кам'яного вугілля?

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      1. Донецька область
      2. Курська область
      3. Республіка Комі
      4. Кемеровська область
      5. Московська область
      6. Ямало-Ненецький автономний округ.

      Пояснення. Найбільші басейни вугілля в Росії – Кузбас, Донбас, Печорський, Кансько-Ачинський басейн, Іркутський.

      1. Донецька область – Донбас.
      2. Республіка Комі – Печорський басейн.
      3. Кемеровська область – Кузбас.

      освіта ДНР окупована Донеччина іспити школа Росія
      Завдання для іспитів з географії на окупованій Донеччині

      Про те, що таке завдання з географії буде в опитувальних листах державної підсумкової атестації для 9-х класів, а також у єдиному державному іспиті для 11-х класів, підтвердили джерела на окупованій території Донбасу і в Росії, повідомляє видання "Факти".

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      На одному з російських сайтів для підготовки випускників під тим самим номером аналогічне завдання виглядає так само.

      іспити Росія завдання географія Донецька область вугілля
      Завдання з гографії для випускників шкіл у Росії

      Загалом у 2019 році 260 донецьких випускників поїдуть здавати єдиний держіспит на територію Росії. Це дає незначній кількості випускників ОРДО право вступати до російських закладів вищої освіти.

      До речі, випускники- громадяни України, вступатимуть у російські ЗВО як іноземці, тож за навчання їм доведеться платити. Стати громадянами Росії, навіть після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним роздачі паспортів жителям окупованого Донбасу, випускники аж ніяк не встигнуть.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Освіта Діти і неповнолітні Новини Донецька
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