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Донецька фільтрувальна станція призупиняє роботу

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Донецька фільтрувальна станція тимчасово припинила роботу
Донецька фільтрувальна станція тимчасово припинила роботу / "Радіо Свобода"

20 червня Донецька фільтрувальна станція тимчасово припинить свою роботу у зв`язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє прес-служба військово-цивільній адміністрації міста Авдіївки, водопостачання якої залежить від ДФС.

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"20 червня з 10:00 до 15:00 планується тимчасова зупинка Донецької фільтровальної станціїї у зв`язку з проведенням ремонтних робіт. Можливе зниження тиску подання води до помешкань міста", – зазначається у заяві.

Нагадаємо, 4 червня у районі Донецької фільтрувальної станції відбувся потужний бій. Зокрема, було чутно вибухи. Тоді персонал ДФС був змушений переховуватися у бомбосховищі.

6 червня у МінТОТ припустили, що Донецька фільтрувальна станція може припинити роботу через безперервні обстріли. Пізніше з Донецької фільтрувальної станції, яка була знеструмлена внаслідок бойових дій 6 червня, евакуювали персонал та вивезли запаси хлору.

9 червня, у МінТОТ оголосили про запровадження в Авдіївці надзвичайної ситуації у зв’язку з закриттям ДФС.

Теги: Новини України Новини Донецька Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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